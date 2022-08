Venezuela şi Columbia numesc ambasadori după trei ani de întrerupere a relaţiilor - VIDEO

Preşedintele venezuelean Nicolas maduro a anunţat joi la Caracas că fostul ministru de Externe Felix Plasencia a cerut Guvernului columbian să-l acrediteze ”şi se va afla în curând la Bogota”.

„Eu am decis, răspunzând Guvernului venezuelean care a desemnat ambasadorul care va avea responsabilitatea să normalizeze relaţiile între cele două ţări, să-l numesc pe Armando Benedetti ambasador al Columbiei în Venezuela”, a anunţat, la rândul său, într-o înregistrare video adresată presei, preşedintele columbian Gustavo Petro.

BREAKING: President @petrogustavo appoints @AABenedetti as Ambassador of Colombia in Venezuela. pic.twitter.com/4K6vZOawk2