Un crater imens a apărut în Chile. „Are o adâncime considerabilă, de aproximativ 200 de metri” VIDEO

Serviciul naţional de geologie şi minerit, Sernageomin, a aflat sâmbătă de apariţia craterului şi a trimis personal specializat în zonă, a declarat directorul agenţiei, David Montenegro.

„Are o adâncime considerabilă, de aproximativ 200 de metri”, a spus Montenegro.

„Nu am detectat niciun material acolo jos, dar am văzut multă apă”, a adăugat acesta.

Sernageomin a anunţat că mai multe zone de la intrarea în şantierul de lucru al minei Alcaparrosa, situată în apropierea dolinei, au fost închise.

Într-o declaraţie de luni după-amiază, Lundin Mining a spus că niciun lucrător sau membru al comunităţii nu a fost pus în pericol şi craterul a „rămas stabil” din momentul în care a fost depistat.

„Când a fost depistat zona a fost imediat izolată şi autorităţile au fost informate. Nu a existat niciun impact asupra personalului, echipamentului sau infrastructurii”, se arată în comunicat.

Lundin Mining a anunţat că a început o analiză tehnică pentru a determina cauza evenimentului.

„Cea mai apropiată casă este la mai mult de 600 m distanţă, în timp ce orice zonă populată sau serviciu public se află la aproape un kilometru distanţă de zona afectată.”

Huge sinkhole of 25 meters in diameter, appears in an area of ​​Tierra Amarilla, #Atacama, #Chile. (01.08.2022). pic.twitter.com/EbM7RBn5yd