Talibanii sărbătoresc plecarea trupelor americane din Afganistan, sfârşitul unui război devastator de 20 de ani VIDEO

„Felicitări Afganistanului. Această victorie este a noastră a tuturor”, a declarat pe aeroportul din Kabul un purtător de cuvânt taliban, Zabihullah Mujahid.

Focuri de armă salutând victoria au izbucnit în capitala afgană, la anunţarea retragerii finale a armatei americane, salutată drept un succes ”istoric” de către talibani, care au revenit la putere la 15 august.

Americanii au venit în Afganistan în 2001, în fruntea unei coaliţii internaţionale, pentru a-i îndepărta de la putere pe talibani, din cauza refuzului acestora de a-l preda pe liderul Al-Qaida Osama ben Laden, după atentatele teroriste de la 11 septembrie în Statele Unite.

„Aceasta este o zi istorică, este un moment istoric, iar noi suntem mândri”, a subliniat el.

Talibanii, noii stăpâni ai Afganistanului, au mărşăluit triumfal, marţi dimineaţa, în aeroportul din Kabul, după plecarea ultimilor militari americani.

Several Taliban leaders entered the Kabul airport with 313 Badri units, inspected the airport and briefed the media.#Kabulairport #Afganisthan #Talibans pic.twitter.com/4iAdAqHYup