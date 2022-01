Sondaj: Încrederea în democraţii scade pe fondul pandemiei de COVID-19

Studiul sus-menţionat constată, în schimb, o creştere a încrederii în mai multe state autocrate, mai ales în China, precum şi un nivel solid de încredere în mediul de afaceri, datorită rolului acestuia în dezvoltarea de vaccinuri şi adaptarea practicilor de la locul de muncă. Cu toate acestea, există rezerve în privinţa angajamentului mediului de afaceri faţă de echitatea socială.



Sondajul a fost realizat în perioada 1-24 noiembrie 2021 pe un eşantion de 36.000 de respondenţi din 28 de ţări.



Cea mai mare scădere a nivelului de încredere faţă de sondajele similare precedente au suferit-o anul trecut instituţiile Germaniei, cu minus 7 puncte procentuale (46%), urmate de cele ale Australiei, cu minus 6 puncte procentuale (53%), Olandei, cu minus 6 puncte procentuale (57%), Coreei de Sud, cu minus 5 puncte procentuale (42%) şi Statelor Unite, cu minus 5 puncte procentuale (43%).



În schimb, a crescut încrederea publică în China, cu plus 11 puncte procentuale (83%), Emiratele Arabe Unite, cu plus 9 puncte procentuale (76%) şi Thailanda, cu plus 5 puncte procentuale (66%).

„Avem un adevărat colaps al încrederii în democraţii”, constată Richard Edelman.



Potrivit lui Edelman, nivelul ridicat de încredere constatat în China poate fi legat nu doar de percepţiile economice, ci şi de convingerea publicului că există o predictibilitate în privinţa politicilor, inclusiv în privinţa pandemiei.



„Cred că există o coerenţă între ce se face şi ce se spune”, afirmă Edelman.

Miile de miliarde de dolari cheltuite de cele mai bogate ţări ale lumii pentru a-şi susţine economiile în pandemie nu au reuşit să insufle un sentiment durabil de încredere, sugerează studiul citat de Reuters.



În Japonia, doar 15% dintre respondenţi cred că situaţia lor şi a familiilor lor va fi mai bună peste cinci ani, în timp ce în majoritatea celorlalte democraţii această convingere se situează între 20 şi 40 la sută. În China, în schimb, aproape două treimi dintre respondenţi s-au declarat optimişti în ceea ce priveşte viitorul lor economic.