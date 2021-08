[2] Jeffery A. Green a fondat J.A. Green & Company pentru a asista clienţii în îndeplinirea relaţiilor lor guvernamentale, dezvoltarea afacerilor şi obiectivele de planificare strategică. Are peste 20 de ani de experienţă în Departamentul Apărării şi în comisiile Congresului SUA unde el a fost în principal responsabil pentru toate aspectele legate de politica de achiziţii, problemele de bază industrială, comerţul cu produse de apărare. A scris numeroase articole legate de industria de apărare, achiziţii publice şi materiale strategice. A apărut pe Fox News şi BBC şi a fost citat într-o serie de publicaţii de ştiri, inclusiv The New York Times, The Wall Street Journal, US News and World Report, The Financial Times, Bloomberg, Business Week şi USA Today.