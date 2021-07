Furtuna tropicală Elsa se abate asupra Cubei după ce ucide trei persoane în Caraibe

Elsa se afla la ora 22.00 GMT(1.00, ora Românei) deasupra Mări Caraibilor, la 90 de kilometri sud de oraşul Santa Cruz del Sur, în estul Cubei, potrivit Insttutului Meteorologic din Cuba (INSMET). Ea era însoţită de rafale de vânt de 95 de kilometri pe oră şi se îndrepta lent către nord-est.

Elsa a devenit vineri primul uragan din sezon la Atlantic, după care a fost clasată drept furtună de categoria 1 (pe o scală de cinci) pe scara Saffir-Simpson, însă a fost retrogradată sâmbătă la statutul de furtună trupicală, din cauză că a slăbit în intensitate.

O ”alertă ciclonică” a fost decretată în 11 dintre cele 15 provincii cubaneze, care de pregăteau de mai multe zile să sufere pagube. Ploi puternice au fost semnalate duminică seara (ora locală) de Insmet în mai multe regiuni pe insulă, iar sute de locuitori din regiuni de coastă au fost evacuaţi, ca măsură de precauţie.

Furtununa tropicală Elsa a trecut sâmbătă prin largul coastei de sud-vest a Haiti şi se îndrepta către Jamaica şi estul Cubei, antrenând rafale violente de vânt şi precipitaţii puternice.

Pe coasta de sud a Republicii Dominicane, un adolescent în vârstă de 15 de ani a murit, în regiunea Bahoruco, în urma surpării unui zid, iar o femeie în vârstă de 75 de ani a murit în aceleaşi circumstanţe la Bani, potrivit ziarului local Listin Diaro, care citează Institutul Naţional dominican de Medicină Legală (INACIF).

