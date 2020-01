Fumul de la incendiile din Australia a ajuns până în Brazilia

Prezentând fotografii făcute din satelit, Departamentul de teledetecţie al institutului a precizat că fumul a ajuns în cel mai sudic stat din Brazilia, Rio Grande do Sul.

Compania meteorologică privată MetSul a scris pe Twitter despre faptul că un nor de fum a ajuns deasupra oraşului Porto Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul, dar a suliniat că „prezenţa fumului din Australia este aproape imperceptibilă în aer, în ciuda faptului că satelitul arată fum în atmosferă deasupra oraşului Porto Alegre”.

Serviciul meteorologic din Chile a afirmat, luni, că fumul de la incendiile asutraliene este vizibil în Chile şi Argentina. Acest lucru înseamnă că norul de fum, aflat la aproximativ 6.000 de metri înălţime a parcurs peste 12.000 de kilometri, ajungând în America de Sud.





Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat, marţi, că fumul din Australia ar putea face înconjurul lumii în actualele împrejurări.

„Sateliţi ai Administraţiei Naţionale a Oceanelor şi Atmosferei din SUA arată că fumul, deja vizibil în Chile şi Argentina, este pe cale să dea ocol Pământului", a declarat la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a OMM, Clare Nullis.

Incendiile care devastează Australia începând cu luna septembrie a anului trecut au dus la moartea a 25 de persoane şi la distrugerea a peste 80.000 de kilometri pătraţi de teren – o suprafaţă egală cu cea a Irlandei sau cu statul american Carolina de Sud. Potrivit unui expert de la Universitatea din Sydney, numărul vieţuitoarelor care au murit în focurile devastatoare la nivel naţional a trecut de un miliard. El a precizat că numărul include mamifere, păsări şi reptile, nu şi broaşte, insecte sau alte nevertebrate.

Cămilele australiene, împuşcate pentru că beau prea multă apă

Autorităţile au hotărât ca aproximativ 10.000 de cămile să fie împuşcate din elicoptere în sudul Australiei, pentru motivul că beau prea multă apă în această zonă devastată de secetă şi incendii. Operaţiunea va începe miercuri, la solicitarea unor lideri aborigeni din ţinutul Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, şi va fi executată de vânători profesionişti timp de cinci zile.

Mai mulţi localnici s-au plâns că animalele au distrus proprietăţi căutând orice sursă de apă disponibilă. Un alt motiv invocat este legat de emisiile mari de gaze cu efect de seră, întrucât cămilele ar emite anual o cantitate de metan estimată la o tonă de dioxid de carbon.

Australia are în jur de 1,2 de milioane de cămile. Acest animal a ajuns pe teritoriul australian în secolul XIX, din India şi Afganistan, cu scopul folosirii sale pentru transporturi şi în construcţii.

Grădină zoologică salvată de angajaţi

Incendiile din Australia au adus în prim plan situaţia disperată a animalelor, care nu au unde să fugă sau să se adăpostească din calea flăcărilor. Însă angajaţii unei grădini zoologice din oraşul Mogo au luat decizia curoajoasă de a apăra vieţuitoarele de care aveau grijă şi de a nu le abandona atunci când focul a ajuns la ele.

Grădina Zoologică din Mogo găduieşte 200 de rezidenţi, pe care Chap Staples şi alţi 15 îngrijitori au decis să-i apere cu orice preţ de flăcările devastatoare care au ajuns săptămâna trecută în zonă.

Atunci când au aflat că flăcările nu vor ocoli Grădina Zoologică din Mogo, Steam şi echipa sa au întocmit un plan ca să ţină flăcările la distanţă şi să salveze menajeria care se întinde pe 26,3 hectare şi cuprinde 40 de specii, inclusiv mutând mai multe primate chiar în propriile lor spaţii de locuit.

„Sub nicio formă nu am fi lăsat aceste animale în urmă. Sunt familia noastră – nu lucruri”, a afirmat Staples.

Supravieţuirea celor şase zebre, doi rinoceri, patru girafe, trei tigri şi şase lei, printre altele, este una dintre puţinele poveşti pozitive care au apărut în contextul acestui sezon de incendii. Echipa de îngrijitori a petrecut Anul Nou îmbibând pământul din jurul grădinii zoologice cu apă, ca să ţină flăcările la distanţă. Copaci în flăcări au căzut peste adăposturile animalelor, dar angajaţii au reuşit să le mute în alte incinte.

Pe lângă schimbările climatice şi condiţiile meteo extrem de dificile din acest sezon secetos, Australia are o problemă şi cu incendierea deliberată, potrivit lui Paul Read de la publicaţia Australian Financial Review. Acesta notează că aproximativ 50 la sută dintre incendiile de vegetaţie de pe continent sunt declanşate intenţionat. Poliţia din New South Wales a anunţat, luni, că a pus sub acuzare 24 de persoane în legătură cu stârnirea intenţionată a unor incendii.