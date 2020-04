Până în acest moment au fost descoperite 16 victime, dar ştirile care vin în flux continuu din zonă vorbesc despre posibilitatea ca bilanţul să fie mai mare. Şi chiar este posibil deoarece omul, înainte de a pleca în turneul mortal, se deghizase îmbrăcând o uniformă a poliţiei canadiene şi - încă nu se ştie cum - la un moment dat conducea chiar o maşină de poliţie (foto, imaginea difuzată în alerta dată de poliţie).

Astfel se explică faptul că s-a putut apropia atât de mult de persoanele devenite ţinte şi, la fel de uşor, a putut părăsi locul crimei. Urmărirea ucigaşului a durat destul de mult timp, peste 12 ore, fiind localizat şi încercuit în zona unei staţii de benzină lângă Enfield (foto), la aproximativ 35 km nord de Halifax. Wortman a fost ucis în timpul schimbului de focuri care a urmat.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn