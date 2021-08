Ambasadorul SUA în Afganistan se află pe aeroportul din Kabul

Ambasadorul Ross Wilson este în continuare pe aeroportul din Kabul. Majoritatea diplomaţilor occidentali au părăsit capitala Kabul, a declarat luni un oficial american, după ce insurgenţii talibani au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului, informează Reuters şi Agerpres.

Pentagonul a autorizat duminică seară un număr suplimentar de 1.000 de soldaţi americani pentru a ajuta la evacuarea cetăţenilor SUA şi a afganilor care au lucrat pentru ei din Kabul, a informat un oficial american pentru Reuters, după ce ambasada Statelor Unite a avertizat că situaţia de securitate de pe aeroportul din capitala afgană nu e sigură şi se schimbă rapid.

Oficialul american a mai declarat, vorbind sub rezerva anonimatului, că trupele suplimentare detaşate duce numărul total al militarilor aflaţi acum temporar în Afganistan la 6.000. Localnicii au raportat focuri de armă sporadice auzite în zona Aeroportului Internaţional Hamid Karzai din Kabul, principalul punct de ieşire din Afganistan, în timp ce trupele americane ajutau la evacuarea personalului SUA, după ce talibanii au intrat duminică în capitala afgană.

Kabul Airport this morning



Too many people, too few planes pic.twitter.com/rReyvBG5Lc