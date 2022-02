Administraţia Biden a decis să restabilească toate derogările americane privitoare la companiile străine şi celelalte ţări care, de acum, pot participa la activităţi şi programe nucleare civile din Iran fără să mai fie supuse sancţiunilor americane. Scopul urmărit este ca, în acest mod, să fie redeschisă realmente posibilitatea concretă a unor discuţii tehnice detaliate privind activităţile de non-proliferare, odată cu încercarea de a transforma reactorul iranian de tip ARAK într-o instalaţie mai puţin primejdioasă, de a fi să controlat exportul din Iran de uraniu îmbogăţit şi de apă grea. Tehnic, explicaţia deciziei americane este că numai astfel se putea debloca impasul în care ajunseseră negocierile de la Viena şi doar prin acceptarea acestui prim mare compromis de către Washington se poate spera că în săptămânile următoare Iranul şi SUA vor putea să fie convinse să revină oficial în „acordul nuclear” din 2015 (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action).

Atenţie, decizia americană NU anulează sancţiunile directe împotriva Iranului, numeroase, grele şi care au efecte foarte dureroase şi ample asupra economiei din această ţară. Dar sunt o deschidere certă în contextul internaţional de acum, asta pentru că semnalul american se produce în paralel cu certa schimbare a echilibrului din regiune dar şi în prezenţa unei presiuni certe a diverselor mari economii mondiale care vor să revină în modul de creştere economică şi au nevoie de un angajament ferm de stabilitate şi predictibilitate pe axa Asiei centrale şi în extensiile spre Mediterana-Marea Negră-Europa occidentală şi Golf.

Sunt în prima linie a celor interesaţi, ţările semnatare ale JCPOA: Rusia, China, Marea Britanie, Franţa şi SUA, marii actori ale căror economii şi investiţii importante în zonă sunt primejduite sau mereu încetinite de nesiguranţa viitorului apropiat şi relaţiilor bi şi multi-laterale cu Teheranul. Şi este vorba despre investiţii gigantice, parte a unor proiecte de importanţă continentală, segmente esenţiale ale circuitelor intercontinentale ale Noului Drum al Mătăsii şi gândirii strategice multi-dimensionale pe axele Nord-Sud şi Est-Vest. Totul pus în contextul singurei mari certitudini absolute pe care o transmit serviciile de informaţii militare: orice tip de conflict zonal are potenţialul imediat şi declarat de internaţionalizare dar şi poate duce la dezechilibrarea în continuare, extrem de gravă şi nimeni nu ştie pe ce durată de timp, a zonelor clasice de producţie din regiune. Cu un prim efect logic şi distrugător pentru foarte multe economii mici şi medii, poate nu numai: preţurile vor sări în aer şi, cel mai grav, se va mări dependenţa de sursele de producţie rămase care, fiecare în felul lor, vor încerca să-şi grupeze pe această bază statele-satelite.

Convorbirile de acum de la Viena au ca termen-limită finele acestei luni pentru rezolvarea „dosarului iranian” şi americanii pun necesara presiune pentru ca gestul Administraţiei Biden să nu fie interpretat ca unul de slăbiciune sau ca o cedare în faţa noului parteneriat strategic nelimitat ruso-chinez, Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, afirmând că „nu am ridicat sancţiunile împotriva Iranului şi nu o vom face atâta timp cât Iranul nu-şi va respecta angajamentele din cadrul JCPOA”.

We did NOT provide sanctions relief for Iran and WILL NOT until/unless Tehran returns to its commitments under the JCPOA. We did precisely what the last Administration did: permit our international partners to address growing nuclear nonproliferation and safety risks in Iran.