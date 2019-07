În mare parte, în cea mai mare parte, asta se datorează faptului că nimeni nu vrea să citească documentele fundamentale ale schimbării politice, nu se duc (nu sunt invitaţi) la manifestările mai mult sau mai puţin publice unde acestea sunt prezentate şi comentate şi se mulţumesc cu pospaiul de informaţie strecurată pe reţelele sociale şi care le ţine loc de cultură generală minimală.

Dacă ar fi fost altfel, poate că cineva, măcar o singură persoană, să fi fost atentă la faptul că fosta bătălie ideologică s-a reaprins, la un mod virulent şi extrem de bine şi corect argumentat. Totul în care unii lideri politici au sesizat că schimbarea e urgentă fiindcă, inevitabil, va afecta profund modul de organizare al societăţile, unele devenind motoare de creştere şi altele, multe, pieţe de desfacere şi simplă supravieţuire.

Vreţi să citiţi o mostră? Este un discurs senzaţional de bine făcut la nivel de retorică politică şi, din punctul meu de vedere, anunţă cu mare acurateţe una dintre direcţiile spre care este gata să se îndrepte edificiul european. Dar, în acelaşi timp, după ce veţi citi, veţi înţelege şi cauza luărilor de poziţii contrare, dure şi fără compromisuri posibile.

„Atunci când poporul, oricare ar fi categoriile sale componente, nu-şi mai regăseşte parte care i se cuvine din progres, atunci nu mai aderă la regimul politic pe care-l are în faţă. Asta este pe cale să se petreacă acum în democraţiile noastre. Şi asta face ca unii să fie atraşi de autoritarism...

Aceste ultime decenii au fost marcate de ceva care nu este nici liberalism şi nici economia socială de piaţă, ci de ceea ce a fost de 40 de ani încoace invenţia unui model neoliberal şi al unui capitalism de acumulare care... a pervertit interiorul şi organizarea societăţilor în care trăim..Marea criză financiară şi economică din 2008-2010 ne-a obligat să reacţionăm, am ştiut să dăm un răspuns la criza datoriilor suverane şi a sistemelor financiare. Dar nu am schimbat cu adevărat modelul de organizare al capitalismului. Am operat ajustări în mai multe ţări dar în sudul Europei şi în alte zone a fost vorba despre ajustări brutale, fără precedent de la finele celui de-al Doilea Război Mondial şi acestea au permis ajustarea economiilor respective pe seama salariaţilor, cu costuri nemaivăzute pe timp de pace. Tot astfel, s-a accelerat în ultimele decenii acumularea de bogăţie în anumite zone şi la nivelul anumitor indivizi.

În ce mă priveşte, apăr principiul unei economii bazate pe progres, cred în inovaţia tehnologică, antreprenorială, apăr asta în propria mea ţară şi în organizaţiile multilaterale. Dar, de mult timp, ceva nu mai funcţionează în organizarea acestui capitalism. Trebuie să privim situaţia în faţă atunci când modelul este din ce în ce mai profitabil pentru doar puţine persoane şi provoacă dezechilibre teritoriale care fracturează toate democraţiile noastre... Avem un sistem ale cărui progrese macroeconomice se construiesc pe dezechilibre microeconomice şi teritoriale. Asta este lumea în care trăim... această criză poate să pară uşoară deoarece victimele ei au foarte puţini purtători de cuvânt şi, pentru moment, nu produce războaie... dar are un efect profund asupra democraţiilor noastre, asupra progresului şi valorilor individuale care au apărut începând cu secolul al XVIII-lea.“

Acesta este un scurt fragment din discursul lui Emmanuel Macron la reuniunea care a marcat, în urmă cu câteva zile, centenarul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Ocazie cu care Angela Merkel făcea la rândul său o pledoarie pentru mai multă justiţie socială în favoarea oamenilor muncii:

„Nu există niciun fel de dubie asupra faptului că în primul rând naţiunile sunt cele care înregistrează profituri de pe urma mondializării, din diviziunea internaţională a muncii. Şi tocmai din această cauză naţiunile au obligaţia nu numai de a asigura condiţii de viaţă echilibrate în societăţile lor, dar să şi militeze pentru aplicarea acestora oriunde altundeva, la fiecare nivel al lanţului logic mondial.“

Găsiţi aici textul integral al alocuţiunii lui Macron, text foarte important pentru a înţelege nu numai demersul francez (în foarte multe puncte asociat celui german) la nivelul Uniunii Europene, ci şi faptul că, la nivel de discurs politic, apare un atac serios şi concentrat asupra unui anume tip de capitalism cu problemele sale sistemice.

Şi mai este un motiv pentru care am ales să vă prezint aceste poziţii, uimit fiind că discursurile din România ale liderilor partidelor afiliate grupării Macron nu se grăbesc să vorbească despre această abordare spectaculoasă a problemelor celor ce muncesc şi nu denunţă, alături de inspiratorul lor european, Preşedintele Macron, tarele unui liberalism asociat capitalismului sălbatic sau al unuia deloc sălbatic dar corporatist scăpat de sub control. Mi-aş fi dorit să-i aud pe domnii Cioloş şi Barna continuând această pledoarie franceză dar aplicând-o la realitatea românească, în definitiv pe deplin ofertantă pentru a sprijini urgenţa unei reînnoiri a Europei pe care dânşii s-au angajat s-o susţină la Bruxelles.

La fel, mi-aş fi dorit să aud cum oamenii din zona PSD-ALDE, adică stânga din România, să îşi exprime interesul pentru această abordare a urgenţei construirii unei reale Europe sociale de care vorbeşte Macron. Şi ar fi avut cine să vorbească , poate nu chiar dl. Ministru Budăi, şef de delaţie la reuniunea respectivă, nu are dânsul timp de prostii de-astea ideologice, atunci măcar cineva din foarte numeroasa delegaţie care, pe banii contribuabilului român, s-a dus să fie pe-acolo. Ce-ar fi putut să-i transmită înspre informare doamnei Dăncilă, acum când PSD-ul a devenit, peste noapte, cel mai pro-european partid din România??

Câ liderii europeni care contează încep să-şi schimbe rapid abordarea faţă de chestiunile sociale şi că acestea vor deveni centrale (alături de problemele economice) în tot ce va însemna discuţia de fond asupra schimbărilor care trebuie aduse modelului european de dezvoltare, aflat de acum sub presiunea pieţelor muncii transformate din introducerea progresivă a Inteligenţei Artificiale sar şi a nevoii schimbării paradigmelor de organizare a sistemelor economice naţionale din cauza efectelor din ce în ce mai profunde produse de schimbările climatice. De aici, spre exemplu, în prevenirea unor mari crize viitoare, intensa pledoarie a lui Macron pentru venitul minim european, pentru extinderea politicilor de asistenţă socială şi a unor noi prevederi comune europene care să reglementeze pieţele muncii.

Poate nu ne trebuie nimic din toate astea şi preferăm, neştiind despre ce e vorba în propoziţie, să ridicăm din nou teoria conspiraţionistă a neomarxismului şi progresiştilor. Sau, în logica fatalismului oriental, nu ne interesează absolut nimic pentru că tot ce vrea Dumnezeu se va întâmpla. Singura preocupare centrală fiind, ca în logica oricărei ţări subdezvoltate, să fie bani de pensii şi salarii până la finele anului, cum ne asigura dl. Ministru Budăi.

Caz în care nu mai e nimic de făcut decât, cu titlu de lectură de vacanţă, să lecturaţi lista edificatoare şi absolut exemplară pentru modelul românesc de administraţie sustenabilă, fericiţii fucţionari (mulţi şi cu multe funcţii) plătiţi super-generos de statul român în pentru a face parte din delegaţia de la Geneva:

Ministre assistant à la Conférence

BUDAI, Marius-Constantin, M., Ministre du Travail et de la Justice Sociale.

Personnes accompagnant le Ministre

MOSTENESCU-VASILIU, Liana-Ramona, Mme, Directrice générale, Ministère du Travail et de la Justice Sociale.

NICA, Gabriela, Mme, Conseiller, Ministère du Travail et de la Justice Sociale.

VIERITA, Codrina, Mme, Ministre-conseiller, Mission permanente, Genève.

IORDACHE, Aida, Mlle, Conseiller, Ministère du Travail et de la Justice Sociale.

BLEOANCA, Daniela, Mme, Ministre-conseiller, Mission permanente, Genève.

FILIP, Traian, M., Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève.

Délégués gouvernementaux

TACHE, Cristian, M., Conseiller, Ministère du Travail et de la Justice Sociale.

TUDORIE, Florin, M., Ministre-conseiller, Mission permanente, Genève.

Conseillers techniques et délégués suppléants

MESAROS, Serghei, M., Directeur, Ministère du Travail et de la Justice Sociale.

VIERITA, Adrian, M., Ambassadeur, Représentant permanent, Mission permanente, Genève.

Conseillers techniques

RAILEANU, Cristinel, M., Chef de service, Ministère du Travail et de la Justice Sociale.

MOLDOVAN, Dan, M., Conseiller, Affaires Européennes, Agence Nationale pour l'Egalité des Chances pour les Femmes et les Hommes.

OPRESCU, Mihail-Adrian, M., Inspecteur général d'Etat, Inspection du Travail.

PAPP, Larisa Otilia, Mme, Directrice, Inspection du Travail.

DANCU, Mihaela Oana, Mme, Inspecteur du travail, Inspection du Travail

Asta vrem, asta avem. Şi asta vom avea şi pe viitor.