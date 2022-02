Război în Ucraina. De ce a cucerit Rusia centrala nucleară de la Cernobîl VIDEO

Potrivit unei surse de securitate rusească, preluarea controlului asupra centralei nucleare de la Cernobîl, are scopul de a da un semnal NATO, arată ABC.

„Nu ştim care-i starea instalaţiilor fostei centrale nucleare de la Cernobîl şi nu avem informaţii despre depozitarea deşeurilor nucleare”, a mai spus Mihail Podoleak.

The first video from the captured Chernobyl nuclear power plant. Ukraine's PM Shmyhal has confirmed that the exclusion zone and all the NPP facilities have come under the control of the Russian forces. pic.twitter.com/D1da62UiRV