Mii de olandezi vor să-şi ia adio de la Marea Britanie pe plajă

Evenimentul este programat pe 31 octombrie, data-limită a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe Strand Wijik Aan Zee, o plajă de pe coasta vestică a Olandei.





Ron Toekook îşi invită oaspeţii să i se alăture „într-un scaun pe plajă, ca să vadă cum Marea Britanie se trezeşte că e o instituţie închisă”, cu „cartofi olandezi, vin franţuzesc şi bere germană”.





Până astăzi, aproape 50.000 de oameni şi-au exprimat interesul în eveniment şi peste 7.000 au anunţat că vor participa.





„Dacă există suficient interes, poate veni o formaţie să cânte <<It`s quiet across the street>> (în traducere, E linişte peste stradă) şi <<We`ll meet again>> (în traducere, Ne vom întâlni din nou), a scris Towkook, adăugând: „Alte sugestii muzicale sunt binevenite”.





Marea Britanie ar trebui să părăsească UE pe 31 octombrie, după ce prim-ministrul Boris Johnson a promis că acest lucru se va întâmpla cu sau fără un acord.

