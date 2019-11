Mărturii şi imagini cutremurătoare în Albania, după cel mai mare seism care a zguduit ţara în ultimii 20 de ani VIDEO

Dezastru in Albania dupa cutremurul de magnitudine 6,4 FOTO AFP

Acesta este cel mai puternic seism care a afectat Balcanii de Vest în ultimele decenii. Epicentrul a fost la 10 kilometri nord-vest de Shijak, între Durres şi capitala Tirana, la o adâncime de doar 10 kilometri, potrivit centrului de seismologie din Statele Unite.

Locuitorii capitalei Tirana, unii dintre ei cu bebeluşi în braţe, au fugit din apartamentele lor după ce cutremurul a lovit, cu puţin timp înainte de ora locală 04:00 (05:00, ora României).

Mai multe cutremure de intensitate mai mică au fost înregistrate în ora de dinainte de seismul major. „Eram treji din cauza cutremurelor anterioare, dar ultimul ne-a zdruncinat. Tot ce era în casă a început să cadă'', a povestit pentru Reuters, Refik, locuitor din Tirana care locuieşte la etajul şase al unui bloc.

În oraşul Thumane, Marjana Gjoka, în vârstă de 48 de ani, dormea în apartamentul său de la etajul patru al unei clădiri de cinci etaje, când cutremurul a distrus etajele superioare.

„Acoperişul s-a prăbuşit peste noi şi nu ştiu cum am scăpat. Dumnezeu ne-a ajutat”, a spus Gjoka, a cărei nepoată de trei ani se afla printre cele patru persoane din apartament, la momentul seismului.

Un jurnalist Reuters a transmis că majoritatea clădirilor prăbuşite din Thumane erau construite din cărămidă. Salvatorii din acest oraş au folosit un excavator pentru a îndepărta resturile din clădiri. Alţii şi-au folosit doar mâinile pentru a-i ajuta pe oamenii prinşi sub dărâmături.

Besar Likmeta, un jurnlist de la organizaţia BIRN Albania a precizat pentru Al Jazeera că daunele din partea centrală a Albaniei sunt „extinse”.

„Este o zonă foarte populată cea care a fost afectată; triunghiul dintre oraşele Durres şi Tirana este zona cea mai populată din Albania, unde locuieşte o treime din populaţie”, a spus Likmeta. „Mă tem că numărul victimelor va creşte, dar oamenii încă speră că vor fi miracole şi muncesc din greu pentru a salva cât de mulţi oameni”.

Un reporter France Presse a transmis că operaţiunile de salvare sunt contracronometru, oamenii prinşi sub dărâmături auzindu-se strigând după ajutor.

Thoma Nika, un bărbat de 58 de ani care locuia într-o clădire din Thumane care s-a prăbuşit, a spus că el crede că cel puţin şase persoane sunt prinse sub dărâmături.

Dulejman Kolaveri a declarat pentru AFP că se teme că bunica sa de 70 de ani şi nepoata de şase ani, care locuiau la etajul al cincilea, sunt prinse printre resturile clădirii. „Nu ştiu dacă sunt vii sau moarte”, a declarat el tremurând. „Mi-e teamă de soarta lor... doar Dumnezeu ştie”.

Un bărbat din Durres a declarat pentru un post local de televiziune că fiica şi nepoata lui sunt blocate sub resturile unui bloc de apartamente. „Am vorbit cu fiica mea şi nepoata mea la telefon. Au spus că sunt bine şi aşteaptă salvatorii. Nu am putut vorbi cu soţia mea. Sunt şi alte familii, dar nu am putut vorbi cu ele”.

Potrivit datelor USGS, în ultimii 20 de ani, ţara a fost lovită de un singur cutremur cu o magnitudine mai mare de 6 grade în 2003, când un seism de 6,3 a avut loc la graniţa sa de sud cu Grecia.

Agenţia de presă italiană ANSA a anunţat că cutremurul a fost resimţit în regiunile Puglia şi Basilicata din sudul ţării.

Un cutremur cu magnitudinea 5,6, care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Tirana la sfârşitul lunii septembrie, a rănit zeci de oameni şi a produs pagube la circa 500 de locuinţe, unele dintre ele fiind distruse.

Situată pe malul mărilor Adriatică şi Ionică, între Grecia şi Macedonia, Albania este o ţară cu activitate seismică regulată.