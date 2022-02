LIVE TEXT | Negocierile ruso-ucrainene de la Gomel, în Belarus, au început. Ce urmăresc cele două părţi

La rândul său, delegaţia ucraineană include, printre alţii, pe ministrul Apărării, Oleksei Reznikov, consilierul şefului Oficiului Preşedintelui Ucrainei, Mykhailo Podoliak, şi ministrul adjunct al Afacerilor Externe ale Ucrainei, Mikola Tociţki.

Biroul de presă al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, înainte de starul discuţiilor, că cererea Ucrainei la negocieri va fi instituirea imediată a unui armistiţiu şi retragerea forţelor militare ruse din Ucraina.

⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations - or rather, just Makey's speech



"You can feel completely safe," Makey told meeting participants.



After that, all journalists were kicked out. "I said turn it off, can't you hear there?" - says the unidentified man on the background. pic.twitter.com/RoeJmMdThr