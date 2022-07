Kievul denunţă îndemnurile ruse la „spânzurare” şi la alte „morţi umilitoare” ale combatanţilor din Regimentul Azov

„Citiţi asta când ei vă spun că Rusia nu trebuie izolată. Nu există nicio diferenţă între diplomaţii ruşi care îndeamnă la execuţia prizonierilor de război ucraineni şi trupele ruse care fac acest lucru la Olenivka. Ei sunt cu toţii coplici ai acestor cime de război şi trebuie să dea socoteală pentru ele”, a denunţat sâmbătă, într-o postare pe Twitter, un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko.

„Combatanţii Azov merită să fie executaţi, dar nu cu plutonul de execuţie, ci prin spânzurare. Ei nu sunt militari adevăraţi. Merită o moarte umilitoare”, scrie ambasada.

Yesterday,a video was published showing russian soldiers torturing a Ukrainian prisoner of war.And here is the continuation, where these inhumans kill the already powerless defender of Ukraine.This fact of cruel treatment of prisoners shows that the Buchan massacre is not a fake. pic.twitter.com/3Jb1qyq6kX