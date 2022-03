Jurnalistă ucraineană, după ce a vizitat Nikolaev, oraşul ce aşteaptă asediul forţelor ruse: „Acum toţi suntem oamenii războiului” VIDEO

„Oraşul nostru ar putea fi ca Hamburg. Este modelul nostru”, i-a spus Oleksandr Senkevici Nataliei, în urmă cu câţiva ani, după ce au făcut cunoştinţă la o şcoală de afaceri, relatează The Guardian. Senkevici, un om de afaceri apreciat pentru lupta sa anticorupţie, a fost ales primar în 2015, la un an de la protestele Euromaidanului.

În prezent, cu peste 1.500 de unităţi de echipament militar aduse din Crimeea ocupată încercuind oraşul din est şi nord, Senkevici a preluat rolul unui comandant de război. Ruşii au ocupat deja unele sate, la 20 de kilometri de oraş. Doar râul Pivdennyi Buh ce traversează Nikolaev îl mai salvează momentan de o blocadă, dar ruşii ar putea construi curând un pod de pontoane spre nord pentru a închide cercul.

Nikolaev este esenţial pentru aspiraţiile Moscovei: controlul acestui oraş ar da forţelor ruse un punct de acces către Odesa, aflată la aproape 130 de kilometri vest depărtare, iar de acolo să înainteze de-a lungul graniţelor terestre până în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova.

„Singurul drum din Nikolev duce spre Odesa - este colacul nostru de salvare, calea prin care evacuăm oamenii. Mai sunt 250.000 din 500.000. Sarcina noastră este să mai evacuăm încă 50.000, pentru că restul refuză să se relocheze”, spune primarul, care poartă o vestă antiglonţ şi are asupra lui o armă de foc.

Bilanţul estimativ al morţilor în regiune este de 27 de civili - cu toţii ucişi în urma bombardamentelor. Sute de case au fost deteriorate sau puse complet la pământ în împrejurimile oraşului. În prezent, obiectivele administraţiei oraşului sunt să remedieze electricitatea şi aprovizionarea cu apă, dar la fel de important este să facă provizii de alimente, medicamente şi apă pentru cel puţin câteva luni, cât ar putea dura o posibilă blocadă. Herson, un oraş mai mare din est, a fost deja ocupat de forţele ruseşti. Nikolaev este în stadiul în care se pregăteşte pentru un război de gherilă contra forţelor invadatoare dacă acestea îşi vor croi drum până aici.

„Acum toţi suntem oamenii războiului. Înainte de el, responsabilul pentru relaţiile cu presa al primarului era, ca şi preşedintele, un comediant de succes. Acum mitraliera automată Kalşnikov de pe umărul său nu este o imagine nefirească. Ultima dată când ne-am văzut a fost în urmă cu patru luni în sala spaţioasă a unei galerii de artă din Nicolaev, situată pe malul râului. Este o necesitate. Un alt membru din consiliul oraşului îşi poartă arma într-o cutie de rachete de tenis. În viaţa de dinainte de război, a fost preşedintele unui comitet olimpic regional”, scrie jurnalista ucraineană, corespondentă de război în estul Ucrainei.

Politicienii transformaţi în comandanţi de război sunt nevoiţi să deprindă abilităţi noi. Când asta se întâmplă, mult mai mulţi oameni trebuie să ajungă să vadă lucrurile în altă lumină, scrie jurnalista.

„Până recent, Rusia controla 7% din teritoriul ucrainean. Un milion de oameni fuseseră strămutaţi intern, 14.000 omorâţi, dar încă era posibil ca majoritatea să nu ştie unde se află câmpul de luptă. Noi am fost cei care au acoperit războiul, am acordat ajutor civililor, am fugit din regiune sau am purtat bătăliile care uneori au părut în contradicţie cu realitatea zilnică a oraşelor paşnice. Ne-au crezut nevrotici? Sufeream de stres post-traumatic? Oare ar trebui să ne înfrânăm în a vorbi despre război cu restul ţării care voia doar să-şi continue viaţa?