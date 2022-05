Finlanda ar putea cere oficial aderarea la NATO. „Kremlinul nu ne dictează deciziile”

Tytti Tuppurainen, ministrul finlandez al Afacerilor Europene, a declarat pentru CNN că decizia oficială de a începe demersurile de aderare la NATO nu a fost încă luată, dar a numit probabilă o aderare, ca „un răspuns foarte natural” la războiul Rusiei din Ucraina.

Ea a adăugat că, dacă ţara sa se va aplica într-adevăr, speră că „procesul de ratificare va fi cât mai scurt posibil”.

„Rusia este cea care a invadat Ucraina. Acum, oamenii văd această nouă realitate şi a venit timpul să adere la NATO", a mai spus ministrul.

Joi, 12 mai, preşedintele finlandez Sauli Niinistö urmează să-şi exprime opinia personală cu privire la continuarea procesului de aderare la NATO, apoi este aşteptată o declaraţie a premierului Sanna Marin.

Ministrul Afacerilor Europene din Finlanda a mai declarat că majoritatea partidelor politice din ţară au discutat deja problema. „Acum, că liderul ţării este pe cale să ia decizia cu privire la solicitarea derării la NATO, putem spune cu argumente bune că întreaga ţară este pregătită pentru acest lucru", a declarat Tuppurainen.

Rusia, ţară cu care Finlanda are o graniţă comună de peste 800 de mile, a avertizat că va răspunde dacă vecinii lor vor începe demersurile pentru a intra în NATO.

„Kremlinul nu ne dictează deciziile", a declarat Tuppurainen pentru CNN, adăugând că ar fi "în interesul Rusiei să se comporte ca un adult în această situaţie".

"Am văzut acum ce fel de ţară este Rusia şi ce fel de regim are. Are un dictator nemilos ca lider", a spus ea. "Nu ne mai facem iluzii ce face el... şi ştim acum că el poate duce un război care este la fel de josnic, nemilos şi brutal cum ne putem imagina."

