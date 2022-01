Cazul tragic al unui băieţel belgian: răpit de babysitter şi găsit mort câteva zile zile mai târziu, în Olanda

Dean Verberckmoes fusese dat dispărut de familia lui în weekend, după ce babysitter-ul, Dave De Kock, trebuia să-l lase acasă la bunici, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Cei doi au fost văzuţi ultima dată miercurea trecută, în oraşul belgian Sint Niklaas.

Potrivit procurorilor belgieni, Dave De Kock a fost condamnat în trecut la 10 ani de închisoare pentru moartea unui băiat în vârstă de 2 ani. Bărbatul a făcut obiectul unei cereri de plasament într-o instituţie psihiatrică în timpul primei sale detenţii în închisoare, dar aceasta nu a putut fi pusă în aplicare din cauza lipsei de locuri, a declarat marţi ministrul belgian al justiţiei, Vincent Van Quickenborne. De Kock şi-a ispăşit întreaga pedeapsă în 2018, iar de atunci nu i s-au mai putut impune alte măsuri judiciare, a explicat ministrul la postul de radio VRT, marţi dimineaţă.

Mama băieţelului, Elke Verberckmoes, a declarat că bărbatul avea grijă în mod regulat de copiii ei: „Aveam încredere totală în Dave”, a mărturisit ea pentru Het Nieuwsblad . Ştia că Dave de Kock fusese condamnat, dar nu ştia de ce se aflase în închisoare: „El nu mi-a spus. El a spus doar că a stat în închisoare timp de zece ani, în totală nevinovăţie. Am avut încredere în el. Apoi, după ce a dispărut, am primit articole despre trecutul său. Am fost şocată. Dacă aş fi ştiut asta, nu i-aş fi încredinţat niciodată copiii mei”, a declarat ea, potrivit Le Soir. Iubita lui Dave De Kock a fost de asemenea arestată marţi dimineaţă.