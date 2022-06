Atacul Rusiei cu rachete asupra Kievului a fost o încercare de a întrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale, susţine Ministerul britanic al Apărării

Ministerul britanic al Apărării a scris că rachetele de croazieră ruseşti de tip Kh-101 lansate din aer au lovit infrastructura feroviară a Kievului la primele ore ale zilei, duminică, ”probabil într-o încercare de a întrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale către unităţile ucrainene din prima linie”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sDt8fXMK3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BwzT24DRlM