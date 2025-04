Nazaré, un orășel portughez de pe coasta Atlanticului, a devenit o destinație favorită a turiștilor și amatorilor de surfing extrem. Aici, Canhão da Nazaré, un canion submarin cu o adâncime de aproape 5.000 de metri, amplifică forța valurilor, ridicându-le la zeci de metri.

Turiștii care caută adrenalină în valurile oceanului pot găsi într-un mic orășel portughez de pe coasta Atlanticului o destinație ideală de călătorie.

Orașul care i-a captivat pe surferi

În Nazaré, Portugalia, natura oferă un spectacol aparte, datorat valurilor uriașe care se prăvălesc peste țărm. Unele ating până la aproape 30 de metri înălțime, în larg, și atrag numeroși surferi.

„Nazaré se mândrește – pe bună dreptate – cu cele mai mari valuri surfabile din lume, amplificate de un canion submarin adânc de cinci kilometri (Canhão da Nazaré), care se termină acolo unde Oceanul Atlantic de Nord întâlnește țărmul, lângă fostul sat pescăresc. Hawaiianul Garrett McNamara a pus Nazaré pe hartă în 2011, când a stabilit un record mondial la acea vreme pentru cel mai mare val surfat, măsurând 78 de picioare (23,77 metri). Brazilianul Rodrigo Koxa a depășit recordul lui McNamara în 2017, tot la Nazaré, iar germanul Sebastian Steudtner a doborât din nou recordul în 2020, surfând un val de 86 de picioare (26,21 metri)”, informa, recent, agenția internațională de presă Reuters.

Canhão da Nazaré se află în largul coastei Nazaré, în vestul Portugaliei, și este considerat cel mai mare canion submarin din Europa, având, pe lângă adâncimea sa considerabilă, și o lungime de aproximativ 230 de kilometri.

Acest canion contribuie la formarea valurilor uriașe de la Nazaré, pe care le canalizează către coastă, amplificându-le semnificativ înălțimea.

Nazaré a devenit o destinație populară pentru amatorii de surfing extrem și pentru turiști în timpul primăverii și în lunile de toamnă târzie, când sunt condiții prielnice pentru formarea valurilor.

„Nazaré, numit după „Nazaretul” biblic în secolul al IV-lea, este cel mai cunoscut sat pescăresc din Portugalia, devenit recent important și în lumea surfingului pe valuri uriașe. Cel mai înalt val înregistrat vreodată ca fiind surfat a fost în largul Nazaréului”, arată site-ul de călătorii Tripadvisor.

Valurile impresionante sunt atracția principală a turiștilor care ajung pe Praia do Norte, plaja de pe care poate fi admirat spectacolul naturii, și la locul său emblematic, Farol da Nazaré, un far ridicat în 1903.

„Valurile gigantice apar pe plaja Praia do Norte din Nazaré, Portugalia. Cel mai bun loc pentru a le observa este de pe Sítio da Nazaré, lângă far – Fortul São Miguel Arcanjo, pe partea nordică a orașului Nazaré. Este posibil să vizitezi interiorul fortului pe tot parcursul anului, între orele 10:00 și 18:00 (costul este de 2 euro, ultima intrare cu 30 de minute înainte de închidere). Poți merge și jos, pe nisip, pe plaja Praia do Norte, pentru o altă perspectivă, accesibilă pe un drum de pământ, dar fii foarte atent, deoarece zona de lângă mare este periculoasă! Nu te apropia prea mult. În trecut, mai mulți turiști au fost luați de valuri”, informează site-ul Nazarewaves, dedicat zonei turistice.

Ce spun turiștii despre Nazaré

De obicei, sunt mereu surferi prezenți, din ce în ce mai mulți, veniți din întreaga lume. Mulți își petrec sezonul valurilor mari în Nazaré, așa că, dacă sunt valuri bune (de la mici la uriașe), le vor surfa — lucru bun și pentru turiști, deoarece oferă o idee mai clară despre dimensiunea valurilor, mai arată acesta.

Orașul pescăresc este apreciat și pentru specificul său tradițional, păstrat de localnici.

„Farmecul Nazaré-ului stă tocmai în lipsa clădirilor grandioase și a monumentelor impunătoare. Este un loc lipsit de pretenții, iar asta face parte din atracția lui. Emană o atmosferă a timpurilor apuse, o fereastră spre vechea lume portugheză, cu tradiții bogate și colorate legate de pescuit și de mare”, îl descrie un turist pe site-ul packinglighttravel.com.

Alți turiști consideră Nazaré o zonă mai greu accesibilă față de alte destinații turistice din Portugalia și uneori prea aglomerată în sezonul de vârf. Condițiile meteo influențează și ele mărimea valurilor și experiența trăită de turiști la Nazaré, în timp ce alți călători au relatat că apa oceanului poate fi uneori prea rece.

Turiștii care vor să admire valurile uriașe de la Nazaré sunt invitați să ajungă pe țărm dimineața devreme, deoarece uneori găsirea locurilor de parcare în apropiere de punctele de observație poate fi dificilă. Trebuie, de asemenea, să fie pregătiți să meargă cel puțin un kilometru pe jos, de la parcări la zonele apropiate oceanului. În ciuda aglomerației, există suficient spațiu pe Praia do Norte.

Alte sfaturi pentru turiști includ purtarea unor pantofi comozi, preferabil cu talpă antiderapantă, deoarece terenul poate fi alunecos, și pregătirea unui echipament format din mai multe straturi de haine, inclusiv protecție împotriva frigului și ploii. Restaurantele de pe țărm sunt, de obicei, aglomerate în zilele cu valuri mari, dar pe țărm există mai multe food truck-uri. Mâncarea și apa luate în rucsac pot fi o soluție rezonabilă pentru turiștii care vor să își petreacă toată ziua acolo.