Este sau nu este bine să cumpărăm titluri de stat? Economist: Băncile cumpără și nu vor pierde niciodată bani

Investițiile masive în titluri de stat, făcute în ultimele luni de români, au stârnit o amplă dezbatere pe rețelele sociale, unul dintre economiștii români încercând să explice dacă este sau nu bine să se facă astfel de investiții.

„Dobânzile la titlurile de stat sunt influențate de inflația și gradul de risc economic din țara respectivă. România are cea mai mare inflație din UE. România este cea mai riscantă economie din UE, conform agențiilor de risc Fitch și S&P. Aceste agenții de risc spun că este un risc mare pentru cursul euro să crească accelerat în acest an. Motivul este că avem un deficit de cont curent uriaș. Asta înseamnă că ies mult mai mulți euro din România decât intră. Tot aceste agenții de risc spun că avem un risc mare din cauza deficitului bugetar. Din acest motiv România plătește dobânzi la titlurile de stat mult mai mari decât : Albania, Bulgaria, Croația etc. Atunci care este logica financiară ca cineva să cumpare titluri de stat riscante? Mulți îmi spun că au cumpărat titluri de stat deoarece au dobânzi mari. Eu îi întreb de ce nu au cumpărat obligațiuni emise de Turcia? Obligațiunile Turciei au dobânzi de 40%”, a scris economistul Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a explicat că băncile cumpără titluri de stat și că nu vor pierde „niciodată bani”.

„Atunci de ce băncile cumpără titluri de stat? Motivul se numește Hedging - un fel de poliță de asigurare în domeniul bancar. Când eram la bancă cumpăram polițe de asigurare pentru riscurile valutare și de dobândă. Aceste polițe se numesc Contracte Swap. Chiar dacă euro va ajunge la 7 lei sau dobândă la 20% , băncile sunt asigurate. Băncile nu vor pierde bani”, scrie economistul.

„Probabil 90% dintre oamenii care cumpără titluri de stat nu au auzit de Hedging. Nu înțeleg ce înseamnă riscul valutar și riscul de dobândă. Nu înțeleg cum îi va impacta aceste riscuri. Copiilor mei le spun că trebuie să studieze și să citească mult despre lucrurile din jurul lor. Dacă nu știi informațiile din jurul tău, viața te va învăța. Dar într-un mod mult mai rapid și mult mai dureros”, a adăugat acesta, precizând că în această perioadă este foarte important să ai un contabil bun în firmă sau în familie, pentru că el va fi pilotul care te va ajuta să treci cu bine peste turbulențele economice.

Glăvan: Statul oferă mai mult decât băncile

Anterior, profesorul de economie Bogdan Glăvan explicase pentru „Adevărul” de ce cumpără românii atât de multe titluri de stat. „În primul rând, fac o constatare banală: oamenii investesc acolo unde e randamentul mai mare. Dacă statul oferă mai mult decât băncile nu e o mândrie națională. Înseamnă că statul e rupt în fund, că nu se mai poate împrumuta de la bănci și oferă dobânzi mari pentru a atrage bani de la populație.

Al doilea aspect ține de incertitudine. Când ceva e incert, așa cum se întâmplă în prezent din cauza politicilor lui Trump, din cauza riscurilor privind ratingul de țară al României, din cauza deficitelor, când nu știi ce va fi, oamenii nu mai investesc în acțiuni, ci în venituri fixe. Devin atrași de venituri certe, adică mai priudenți.

Al treilea aspect este legat de faptul că statul se împrumută la dobânzi mari, la concurență cu companiile private, care astfel nu mai au acces la împrumuturi. Practic, statul subminează investițiile private și de asta piața de capital nu se dezvoltă. Nicio afacere sănătoasă nu se mai poate finanța.

Din fericire trendul este descendent, românii devin neinteresați de titlurile de stat, așa cum arată ultimele date statistice”, a declarat Bogdan Glăvan pentru „Adevărul”.