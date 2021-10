Alertă cu bombă în Gara de Nord din Paris: Traficul feroviar a fost întrerupt

„Forţe de ordine au cerut evacuarea Gării de Nord în urma unei alerte cu bombă. Trafcul la plecare şi la sosire în această gară a fost întrerupt”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter TER Hauts-de-France, care precizează că alte informaţii urmează să fie comunicate „odată cu evoluţia situaţiei”.

Sunt vizate atât linii importante, cât şi linii TER.

Un bagaj era abandonat în partea subterană a gării, iar SNCF a lansat altă alertă cu privire la liniile importante.

SNCF anunţă că nu poate estima, pentru moment, ora la care traficu feroviar urmează să fie reluat.

Alerta cu bombă la Gara de Nord, în arondismentul zece, a fost lansată către ora locală 15.45 (16.45, ora României).

Forţe din cadrul poliţiei se aflau la faţa locului, dar şi Laboratorul Central al Prefecturii de Poliţie dn Paris (LCPP), un organism de luptă împotriva riscului reprezentat de substanţe explozive, chimice şi incendii.

Circulaţia pe liniile RER B şi D este deosebit de perturbată din cauza acestui eveniment.

NOW - Gare du Nord railway station in #Paris evacuated after a bomb threat. Traffic to and from the station is interrupted.pic.twitter.com/x64TWHr4pj