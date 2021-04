[1] Atenţie ştirea este din 2013! In 2013, o societate americana specializata in securitatea pe internet, Mandiant, a afirmat, pe baza a sute de anchete derulate in şase ani, ca armata chineza controlează unii dintre cei mai virulenţi hackeri din lume, care au furat date in valoare de sute de milioane de dolari. Mandiant, unul dintre consilierii guvernului american in materie de securitate informatica, sustine ca a identificat sursa a sute de atacuri cibernetice intr-un imobil de 12 etaje din Shanghai. Clădirea adăposteşte o filiala a Armatei de Eliberare a Poporului, denumita Unitatea 61398, una dintre cele mai prolifice grupări de hackeri de pe glob. Imobilul cu 12 etaje din Pudong, un district aglomerat al oraşului Shanghai, nu se deosebeşte foarte mult de celelalte clădiri din metropola chineza.

In mulţimea de zgârie-nori ce se înalţă in oraşul cu 23 de milioane de locuitori, construcţia nu iese prea mult in evidenta. Însă poate acesta a fost si scopul oficialilor chinezi care au decis ca aici sa funcţioneze una dintre cele mai prolifice grupări de hackeri din armata chineza. Unitatea 61398 este constituita din sute sau poate chiar mii de oameni antrenaţi special in activităţi derulate în reţele de securitate, de prelucrare a semnalului digital, comunicaţii sub acoperire si lingvistica engleza. Clădirea in care activează unitatea de spionaj electronic a fost dotata de către China Telecom cu infrastructura de comunicaţii din fibra optica speciala, "in numele apărării naţionale". Mandiant afirma ca unitatea secreta a armatei chineze este responsabila de atacurile electronice împotriva a peste o suta de companii din întreaga lume. Compania americana a precizat ca a descoperit atacuri cibernetice împotriva a 141 de instituţii guvernamentale si private din Statele Unite, Canada, Marea Britanie si din alte tari. 115 din acestea sunt americane.