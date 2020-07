Rapoartele oficiale, spune relatarea de pe agenţia oficială de presă chineză Xinhua, spune că au fost raportate două cazuri de ciumă bubonică în Bayannur, Regiunea autonomă a Mongoliei Interioare, declanşând - cum se spune şi în publicaţia People's Daily Online - instituirea de către autorităţi a nivelului 3 de alertă al mecanismului de control şi prevenire a epidemiilor.

Concret, cazurile au fost raportate sâmbătă într-un spital din provincia Khovd (vestul Mongoliei), iar oficialii au anunţat că perioada de alertă declanşată acum va dura până la finele acestui an.

„În prezent,există riscul de a vedea ciumă bubonică răspândindu-se în oraş. Oamenii trebuie să fie mai atenţi şi să rporteze imediat orice schimbare în starea de sănătate“. Cele două cazuri confirmate sunt un locuitor de 27 de ani al oraşului şi fratele său în vârstă de 17 ani, trataţi acum în două spitale diferite, după ce au mâncat carne de marmotă. Odată cu ei au fost izolate 146 de alte persoane, cele cu care ei intraseră în contact, în memoria tuturor revenind un caz similar petrecut anul trecut, tot în aceeaşi regiune, atunci când un cuplu a decedat după ce a mâncat carne crudă de marmotă.

#Mongolia discovered another suspected patient infected with the bubonic plague. The 15-year-old patient had a fever after being in contact with a marmot hunted by a dog, according to Mongolian health authorities on Monday. pic.twitter.com/JJ2sEH9uoB