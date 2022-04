Carantină dură în Shanghai: milioane de chinezi bolnavi de COVID-19 sunt închişi în case şi strigă de la geamuri că mor de foame VIDEO

Mai multe videoclipuri au fost postate pe reţelele de socializare şi îi arată pe oamenii din Shanghai cum se plâng de lipsa hranei şi a îngrijirilor medicale. Ei ies pe balcon şi ţipă, dând glas temerilor şi suferinţei lor, scrie MSN.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz — Patrick Madrid ✌🏼 (@patrickmadrid) April 9, 2022

În timp ce locuitorii sunt nemulţumiţi de restricţii şi se vaită că nu au ce mânca, guvernul îndeamnă la controlul „dorinţei sufleteşti de libertate”. Videoclipurile şi informaţia nu au putut fi verificate independent.

Pentru a opri protestul, autorităţile chineze au pus în funcţiune drone care transmit mesajul „Nu deschideţi ferestrele pentru a cânta sau ţipa. Aceste acţiuni pot duce la răspândirea virusului”.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

În unele cartiere din Shanghai, situaţia tensionată a scăpat de sub control şi au izbucnit revolte. Înregistrările video au arătat un grup mare de oameni care strigau lozinci şi au încolţit medici îmbrăcaţi în combinizoane înainte de a jefui un supermarket.

The situation in Shanghai is scary. Reports of millions struggling to feed themselves, elderly unable to access medicine, videos of small riots breaking out circulating on social media. Many households relying on inadequate govt food deliveries. pic.twitter.com/bW1ixaTu7O — Michael Smith (@MikeSmithAFR) April 8, 2022

În alte zone, formele de protest sunt mult mai tragice. Aşa cum s-a întâmplat şi în Wuhan, acum doi ani, oamenii se aruncă din nou de la balcoanele apartamentelor din cauza stresului, foametei şi fricii.

Persoanele disperate care ajung să îşi rişte viaţa pe străzi pentru a se aproviziona sunt de cele mai multe ori prinse de „Big Whites”, membri ai forţelor de securitate (porecla se datoreză combinizoanelor albe pe care le poartă). Ei arestează şi închid pe oricine încalcă carantina.

Copiii testaţi pozitiv sunt despărţiţi de părinţi

Lockdown-ul din Shanghai este cel mai mare de până acum şi reprezintă, totodată, cea mai drastică metodă prin care China încearcă să atigă pragul de zero cazuri COVID-19.

Aproximativ 38.000 de cadre medicale au fost trimise în oraş pentru a testa constant populaţia. Fie că au sau nu simptome, cei care sunt pozitivi sunt carantinaţi în tabere covid ridicate în grabă. Şituaţia nu este una plăcută, deoarece proviziile sunt limitate.

Un videoclip dintr-o tabără covid din oraş a arătat cum oamenii se băteau pe pături, apă şi alimente.

Videos surfacing on Chinese social media today show chaotic scenes from the Nanhui covid19 quarantine location, where people were fighting over resources. pic.twitter.com/BZTDMBmb7F — Manya Koetse (@manyapan) April 4, 2022

În prezent, nici măcar copiii nu mai sunt exceptaţi de la regula carantinei. Tot mai mulţi bebeluşi sau copiii cu vârste mici sunt separaţi de părinţi după ce au fost testaţi pozitiv. O mama s-a plâns pe reţelele de socializare, descriind situaţia ca fiind „inumană”.

Măsurile anti-covid ale Chinei sunt sortite eşecului

Cea mai mare parte a oraşului Shanghai a fost blocată de la 1 aprilie, totuşi, partea estică a fost închisă încă de pe 28 martie.

Orice persoană infectată trebuie plasată în carantină. Toţi contacţii apropiaţi ai celor infectaţi sunt, de asemenea, luaţi şi izolaţi. Celorlalţi li s-a interzis să-şi părăsească casele sau apartamentele.

La fel ca eforturile anterioare ale Chinei de a limita varianta extrem de infecţioasă Omicron, şi aceasta este sortită eşecului, dar nu înainte ca populaţia chineză să sufere enorm, aşa cum se observă în videoclipuri.

În prezent, fiecare persoană ştie că va trebui să înveţe să trăiască cu coronavirusul. Totuşi China se ambiţionează să ajungă la zero cazuri COVID-19.

Când a fost întrebat recent de ce China a refuzat să recunoască faptul că COVID este acum endemic, un oficial de rang înalt al Comisiei Naţionale de Sănătate a spus pur şi simplu: „Dacă oprim toate măsurile de izolare acum, înseamnă că toate eforturile anterioare sunt degeaba".

Acum, măsurile anti-covid care efctează populaţia arată că atitudinea lui Xi Jinping pare să fie: „Suntem o ţară socialistă. Putem controla replicarea unui virus în acelaşi mod în care controlăm producţia: în baza unui plan de stat.”, scrie New York Post.