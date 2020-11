Bangkok: Mii de thailandezi au cerut în stradă înlăturarea premierului ţării şi reformarea monarhiei VIDEO

La câţiva kilometri de locul protestului, mii de regalişti îmbrăcaţi în galben şi fluturând drapelul thailandez au aşteptat apariţia regelui Maha Vajiralongkorn, care urma să participe la un eveniment.

Protestatarii îl au ca ţintă principală pe premierul Prayuth Chan-ocha, fost lider militar.

„El este nu doar incompetent, dar şi fără legitimitate. Thailanda nu a progresat din cauza lui Prayuth”, a afirmat activistul Sombat Boonngamanong la megafon.

În zona Monumentului Democraţiei din Bangkok s-au strâns aproximativ 2.500 de protestatari. Ei au cântat şi au dansat, ironizând guvernul.

