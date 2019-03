VIDEO Micutzu i-a ironizat pe Iohannis, Dăncilă, Dragnea şi PNL, pe scena iUmor

Comediantul Micutzu (Cosmin Nedelcu) a revenit pe scena de la Antena 1, unde a făcut şi o serie de glume pe seama conducătorilor, remarcând că primii doi oameni din stat, premierul Viorica Dăncilă şi preşedintele Klaus Iohannis, au mereu nevoie de cineva care să le sufle răspunsuri.

De ironiile lui Micutzu nu au scăpat nici şeful PSD Liviu Dragnea, dar nici partidele din Opoziţie.

„Dacă aveţi senzaţia că-s eu nebun şi că de fapt nu ne place drama ca popor, de ce credeţi că tot votăm cu PSD? Sunt susţinători de-ai domnului Dragnea în sală? Să aplaude, vă rog frumos. Excelent! E prima dată când întreb asta şi cineva chiar aplaudă. Mă bucur că vă văd pe viu, doar am auzit despre dvs. Am o întrebare. Nu ştiu dacă ştiţi, dar domnul Dragnea este bugetar. Ştiţi? Bun. Şi dânsul are un salariu de 23.000 de lei pe lună. Bă, eşti nebun? Bravo lui! Şi dânsului i-a fost pus sechestru pe o bucată de avere de 27 de milioane de euro. Întrebarea mea e: dânsul de câţi ani munceşte? De 500? E vampir sau ce... d-aia are dinţişorii ăia, că suge de mult timp? Întreb doar. Nu ştiu dacă vă daţi seama, dar aproape toată lumea a zis la un moment dat m**e PSD, că eraţi pe stradă, că eraţi la serviciu, că eraţi la biserică. O să vedeţi că şi la biserică vor fi lumânări pentru vii, pentru morţi şi pentru PSD. Nu ştiu dacă realizaţi, dar noi ar trebui să spunem şi m**e PNL. Adică, noi avem un partid de opoziţie care ar trebui să-i împiedice un pic pe ăştia din a face ce **** fac. Dar voi aţi văzut o şedinţă la Senat? Vine unul de la PSD cu agenda: «aşa mă, ce avem pe ziua de azi? M**e poporul român, check; m**e Diaspora, check». Şi apoi vine unul de la PNL la microfon: «auziţi, domnul de la PSD, da’ s-a terminat m**a, dom’le? Eram la ţigară... păi şi nu se mai dă azi? Venim mâine». Noroc cu ăştia din USR care mai fac ceva, mai bat din tobe, vin cu ursul, cu capra. Bine, nici cu ăştia nu mi-e ruşine“.





Despre Iohannis, Micutzu a mai spus „e super mişto, păcat că nu ştie politică“, în timp ce despre Dăncilă a subliniat că pare constant surprinsă de faptul că este premierul României.

„Norocul nostru că-l avem pe domnul preşedinte Iohannis. Eu cred că noi ne-am bucurat când a ieşit Iohannis preşedinte pentru că în sfârşit aveam un preşedinte care arată a om normal, după atâţia ani cu Băsescu... dar a venit domnul Iohannis, care e bărbat bine aşa, cum îşi aruncă el sacoaşul când se supără... Păcat că nu ştie politica, dar în rest e super mişto. Aţi văzut cum face când vine o lege de la PSD, trece de Senat, ajunge la el, el o aprobă şi după aia vine şi zice: «această lege (pauză lungă) este o jignire (pauză lungă) pentru poporul...» Bă, primii doi oameni din stat, nu ştiu dacă aţi observat, şi Iohannis, şi prim-ministrul Dăncilă au nevoie să le sufle cineva tot timpul, aţi văzut? Faţa dânsei care e tot timpul mirată, la modul: «bă, eşti nebun? Eu sunt prim-ministru!»“.

