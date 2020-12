Gaşca Zurli în pandemie. Mirela Retegan:„Au scăzut încasările cu 95%. Am murit şi am înviat de câteva ori“

Click!: Mirela, cum a fost anul acesta pentru tine? Cât de rău a mers business-ul cu Gaşca Zurli?

Mirela Retegan: Am murit şi am înviat de câteva ori. Au scăzut încasările cu 95%, dar a crescut cu 200% încrederea în mine şi în brandul Zurli. E un an greu, dar am găsit resurse să rămânem în picioare, ba chiar să facem multe fapte bune.

Ai pierdut sume mari de bani? Câte spectacole Gaşca Zurli ai fost nevoită să anulezi?

TOATE! Gândeşte-te că pe 2020 aveam doar 3 (trei!!!) zile libere în calendar. Am avut săli rezervate şi închiriate şi în ţară, şi în Europa, hoteluri plătite, bilete de avion cumpărate...

Concedieri pe timp de pandemie ai făcut sau ai reuşit să îţi ţii toată echipa aproape?

Nu am făcut concedieri. Sunt câţiva oameni care au plecat pentru că nu mai aveau ce face. În rest, am căutat să gasesc ceva de lucru pentru toată lumea.

Cum a pornit pe timp de pandemiei transformarea şi reinventarea Mirelei Retegan?

Mi-am amintit încă o dată că tot ce îmi trebuie se află în mine. Că nu depinde de nimeni din afara mea să fiu fericită. Că pot să găsesc în bucuria de a face orice lucru resursele pentru a realiza tot ceea ce îmi propun, din toate punctele de vedere.

Ai reuşit un sitcom românesc pentru întreagă familie, pe Antena 1, emisiunea Casa Zurli.

Da, da, da, da! Visez la el de 14 ani. Mi-am dorit un produs care să adune toate familiile în faţa televizorului, copiii şi părinţii să se uite împreună la ceva în care să se regăsească; o casă românească, cu întâmplări din viaţa noastră, cu personaje româneşti, cu greşeli şi bucurii româneşti, ceva cu care să se identifice orice român şi de la sat şi de la oraş, şi bogat şi sărac, şi educat şi simplu.

Ai lansat o nouă carte, pe 16 noiembrie. Despre ce este vorba mai exact?

“Povestea lui Mulţumesc”. Este cartea cu numărul 7 din seria Poveştile Zurli. Urmează “Te rog, Moş Crăciun!”, numărul 8, chiar înainte de Crăciun. Mi-am propus o serie de 10 cărţi, fiecare cu o poveste şi o morală, din care copiii să înveţe lucruri frumoase şi utile în dezvoltarea lor. Uite, din “Povestea lui Mulţumesc” copiii învaţă să folosească expresiile magice “Te iubesc”, “Te rog frumos”, “Mulţumesc”, “Iartă-mă”. Este foarte important cum îi învăţăm aceste lucruri esenţiale în creşterea lor. Copiii au nevoie de poveşti spuse pe sufletul lor.

Nu ai stat deloc degeaba pe timp de pandemie. Ce ne aduce “Punguţa Zurli”?

Sunt vremuri grele pentru toţi românii. Punguţa Zurli este un produs pe care părinţii îl pot oferi copiiilor din familii cu probleme financiare. Poţi să cumperi o Pungă Zurli de pe magazinul nostru online şi noi o trimitem unui copil dintr-o listă de aşteptare. În pungă o să punem o jucărie de pluş, o carte şi un joc, cu o scrisoare din partea ajutorului de Moş Crăciun. Explicăm pe larg ce înseamnă această campanie de final de an, pe site. Românii sunt buni şi chiar cred că fiecare poate aduce bucurie în jurul lui.

Prietena ta, Sarah Nicole Smith, a adoptat 8 copii. Pentru ea ai pus bazele proiectului “Născuţi din inimă”. Nu te-ai gândit sau poate te-a bătut gândul la un moment dat să adopţi şi tu unul?

La un moment dat m-am gândit. Dar acum îmi dau seama că e destul de complicat pentru mine să cresc un copil. Aş face asta dacă mi-aş dori să îmi pun la dispoziţia lui tot timpul meu, toată disponibilitatea. Ori acum, am sentimentul că pot să fac mult mai multe folosind timpul meu în proiecte care pot să ajute mai mulţi copii. Adopţia nu trebuie să o facă un adult care are nevoie de un copil. Adopţia este despre un copil care are nevoie de un adult.

