Florin Ristei, moment special la iUmor: Sunt dovada vie că nu-ţi trebuie prea multă carte ca să fii în juriu VIDEO

Florin Ristei a făcut un roast cu totul special în platoul iUmor, la care juraţii nu s-au putut opri din râs.

"Nu am vrut să vin până acum pentru că am simţit că nu am cum să vorbesc cu voi de la egal la egal, acum bănuiesc că ştiţi sau poate nu ştiţi: sunt şi eu jurat. Nu vreau să vă perii, dar cred că sunt dovada vie că nu-ţi trebuie prea multă carte ca să fii în juriu", spune Florin Ristei.

"Cheloo este un tip care ştie exact ce vrea în viaţă, vrea să enerveze oameni şi îi iese şi foarte bine. Cică te-ai supărat, odată, la tine acasă, că nu te-a recunoscut cineva" , spune Florin Ristei despre juratul iUmor.

Mihai Bendeac a fost amuzat la maximum atunci când a venit momentul ca Ristei să vorbească despre el: "Mihai nu e doar jurat, bine, lăsând actoria la o parte că nici actor nu prea e, dar a prezentat X Factor acum doi ani, a fost bine, mă! Mie mi-a plăcut! Reformulez: cred că doar mie mi-a plăcut!"

Cântăreţul a avut replici acide şi la adresa vedetelor de televiziune, printre care Ştefan Bănică şi Horia Brenciu.

Momentul lui Florin Ristei: