Concurentă „iUmor", abuzată de medicul stomatolog: „M-a drogat, m-a pipăit în zonele intime, mi-a pus mâna pe sâni” VIDEO

Ştefania Costache (34 ani), fostă concurentă „iUmor“ a făcut acuzaţii cât se poate de grave la adresa unui medic stomatolog, care lucrează într-o clinică din zona Titan. La o consultaţie, acesta ar fi drogat-o, apoi ar fi dus-o în apartamentul lui, unde ar fi violat-o. Tânăra i-a făcut medicului dosar penal, depunând o plângere la Poliţie pentru abuz şi viol şi, deocamdată, se aşteaptă rezulatele analizelor toxicolgice de la IML.

„Îl cunoşteam pe acest medic, mă urmărea pe Instagram. M-a invitat la el la clinică. A insistat să ne întâlnim, să-mi vadă dantura. M-a aşteptat în faţa blocului, nu ştiu nici acum de ce am acceptat întâlnirea cu el. Am coborât în pijama, am fost la o pizzerie din vecinătate. Mi-a povestit de fetiţa, de soţia lui. Am stabilit o întâlnire pentru detartraj, a fost ok, cu excepţia faptului că nu avea asistentă. Apoi a insistat să-mi facă un air flow. Mă anunţase să nu mănânc şi să nu vin cu maşina. A început să facă procedura, primul moment care a fost ciudat e că mi-a administrat foarte multă lidocaină. Am ameţit un pic, după care a aplicat un gel anestezic roz, a pus din abundenţă. Aveam gust de oţet în gură. În declaraţia de la Poliţie a spus că m-a pus să stau 4 minute cu gelul în gură. Când m-am ridicat de pe scaun nu puteam să stau în picioare. Cabinetul se mişca, calendarul de pe perete venea spre mine. I-am zis că plec singură de acolo. A fost ultimul moment când am fost conştientă. Ultimul meu flash era cu mine lângă policlinică, oamenii mă întrebau dacă să cheme salvarea. Eu vomitam. A venit el şi a zis că sunt cu el. Apoi, m-am trezit dimineaţă la 9 la mine la mine acasă, când colega de apartament mi-a dat un recipient ca să urinez în el”, a povestit Ştefania Costache, la „Xtra Night Show”, la Antena Stars.

