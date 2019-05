Comic Con, de vineri la Bucureşti. Actori din „Game of Thrones“, vedetele evenimentului

East European Comic Con va avea loc în perioada 24 - 26 mai, în pavilioanele Central şi B1 din complexul expoziţional Romexpo.





Biletele şi abonamentele, la diverse categorii de preţ, pot fi cumpărate de pe comic-con.ro, dar şi de la Romexpo.





Preţurile pentru un bilet variază: 45 de lei (vineri), 50 de lei (duminică) şi 65 de lei (sâmbătă). Abonamentul pentru cele trei zile costă 120 de lei.





Şase actori internaţionali, zeci de expozanţi cu o diversă ofertă de produse inspirate din pop culture, jocuri video şi echipamente IT, Tronul de Fier adus pentru ultima oară la eveniment de pe platourile de filmare ale „Game of Thrones“, un dragon într-o formă şi mărime fidele celui din serie, o zonă de street food, competiţii de gaming şi cosplay sunt doar câteva dintre atracţiile celei de-a şaptea ediţii East European Comic Con.





Vedetele evenimentului - actori din „Game of Thrones“ şi „Umbre“





Vizitatorii îi vor putea întâlni pe Paul Wesley („The Vampire Diaries“), Carice van Houten („Game of Thrones“), Vladimir Furidk („Game of Thrones“), Nicholas Brendon („Buffy The Vampire Slayer“), Manu Bennett („Spartacus“, „Arrow“), Adam Brown („The Hobbit“), Staz Nair (Qhono din „Game of Thrones“, care va fi şi coprezentator al panel-urilor cu actori) şi David Raynolds („The Travelers“, „Wayward Pines“), acesta din urmă acordând autografe şi fotografiindu-se cu doritorii în schimbul unor donaţii redirecţionate unei cauze nobile şi anume unui orfelinat din Moldova.





Din program face parte şi o întâlnire cu distribuţia serialului HBO „Umbre“, al cărui al treilea sezon va fi lansat toamna aceasta.





În plus, sezonul România-Franţa va fi reprezentat pe Aleea Artiştilor de şase artişti francezi, printre care şi Jean-François Lécureux, creator al celebrei serii „Rahan“. Sezonul România-Franţa va fi prezent şi în zona de gaming printr-o expoziţie de jocuri video cu sprijinul RDGA.





