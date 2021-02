Cine este Remi Martin, al treilea Golden Buzz de la Românii au Talent. A pus în scenă un spectacol pentru regina Elisabeta a II-a VIDEO

„Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani şi sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat şcoala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri”, a spus Remi Martin.

Remi a povestit că a avut oportunitatea de a realiza un spectacol pentru regina Elisabeta, iar asta l-a marcat emoţional profund. „Am avut şansa să fiu în spectacol în faţa reginei Elisabeta şi evident a fost un moment foarte important, să fiu invitat de regină. Este un moment special în viaţa fiecăruia, se întâmplă o singură dată în viaţă. Cel mai mare vis al meu este să fac spectacole şi mai mari, care să îmbine teatrul cu circul, în muzica vieţii. Fac acrobaţii la bara chinezească, care este o bară verticală de 6 metri, la care fac acrobaţii de forţă şi dinamică”, a spus acrobatul în prezentarea sa. Smiley şi Pavel Bartoş s-au pus de acord şi au apăsat butonul auriu, care l-a trimis pe Remi în semifinală. Cei patru juraţi au fost şi ei impresionaţi de calităţiile tânărului acrobat. „Pentru mine bucuria este că am duc numărul direct în semifinală şi că îl mai vedem o dată”, a mărturisit Smiley. „Omul a fost incredibil, făcea totul cu atâta uşurinţă cu o expresivitate incredibilă”, a spus Pavel Bartoş.