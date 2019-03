Busu, reacţie dură la adresa tabloidelor: „E o cretinătate. Vă dau în judecată“ VIDEO

Mai multe publicaţii, printre care Cancan.ro şi WowBiz au folosit o poză cu Busu şi Ovidiu Oanţă pentru a ilustra o ştire care anunţa moartea unui apropiat al reporterului Pro TV, după un anunţ făcut de acesta pe Facebook, semnalează Pagina de Media.

„Doliu la Pro TV“ Din păcate, a murit. „Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace“, „Reporterul Pro TV Ovidiu Oanţă a făcut tristul anunţ „Dumnezeu să te ierte, prieten drag, şi să te odihnească în pace“, „După moartea Zinei Dumitrescu, încă o veste şoc în showbiz. A murit! Reporterul Ovidiu Oanţă este cel care a făcut anunţul“, au fost câteva dintre titlurile afişate de publicaţii precum WowBiz sau Cancan.ro, notează sursa citată.

În emisiunea „La Măruţă“, de la Pro TV, unde prezentatorul meteo are o rubrică intitulată „Despre vreme şi vremuri“, Florin Busuioc a avut o reacţie dură la adresa tabloidelor şi i-a numit cretini şi imbecili pe autorii articolelor.

„Florin Busuioc a fost ţinta unor tabloide care încearcă să profite de popularitatea lui şi de naivitatea unor cititori ca să-şi facă numărul de afişări pe internet cu nişte titluri halucinante“, a spus Măruţă, invitându-l apoi în platou pe Busu.

„Uite, ca să dau din casă. Am fost la spital şi mi-am făcut un control la plămâni. Şi sunt foarte OK. Am făcut şi testul de capacitate pulmonară şi sunt foarte bine. Deci, ca să nu mai scrie cretinii că sunt pe moarte. Era să mor la un moment dat, dar mi-a trecut. Acum, sunt bine. Păi, ce să crezi din titlurile astea? Că a murit Busu, nu?“, a spus prezentatorul meteo.

De asemenea, Busu a ameninţat că va da în judecată publicaţiile care vor continua cu titlurile mincinoase.

„Măi, copilaşi, haideţi să vă explic ceva. Ăştia, cretinii care scriu de-astea. Eu, în momentul acesta, declar public că vă dau în judecată dacă se mai întâmplă asta. Din momentul acesta, dacă mai apar astfel de titluri în tabloide şi în televiziuni şi pe unde mai apar, eu personal vă dau în judecată. Băi, vedeţi-vă de treabă, se câştigă pâinea şi cu adevăr, nu cu astfel de cretinătăţi. Pâinea se poate câştiga şi frumos“, a continuat Busu.

„Cretinii, babuinii, imbecilii au pus această poză cu mine şi Ovidiu Oanţă, căruia i-a murit un prieten apropiat. E o cretinătate. Nu mai faceţi, frate, treaba asta. Aţi făcut asta şi când eram în spital, eram mort de vreo opt ore“, a completat Florin Busuioc.

Florin Busuioc a suferit un infarct pe 6 noiembrie 2018, la finalul unui spectacol de teatru jucat pe scena Filarmonicii Oltenia din Craiova. Ulterior, a fost transportat la Spitalul de Urgenţă din Craiova, unde dr. Paul Traşcă i-a montat un stent. La operaţie au participat şi medicul rezident Eugen Ţiereanu şi Emilia Goanţă, medicul care se ocupă de partea de dispozitive implantabile. A doua zi, actorul a fost transportat cu un elicopter la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. C.C. Iliescu“.

