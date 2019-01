Atacuri între jurnalişti. Dan Andronic: Sorina Matei, „angajată la intervenţia SRI“, Sabin Orcan, „sponsorizat de câţiva penali“. Reacţia celor doi

Într-o postare pe Facebook, Dan Andronic o acuză pe Sorina Matei că a luat bani de la „penali“ şi că a fost angajată cu ajutorul SRI. Despre Sabin Orcan scrie că îi trimitea mail-uri prin care îl ruga să publice materiale împotriva fostului procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kövesi şi că a reuşit să-i intre în graţii lui Adamescu după ce a organizat la Londra un seminar în care denunţa abuzurile comise de DNA.

Redăm mai jos mesajul integral al lui Dan Andronic:

„Ziariştii cu cheiţă de aur. Am promis că revin cu amănunte despre cei doi «ziarişti» care mă porcăiau aseară la B1 TV. E totuşi o performanţă să te atace Sputnik şi B1 TV în aceeaşi zi. O fac cu dezgust, dar m-am săturat să nu răspund unora care s-au obişnuit să fie slugă la casă mare. Sorina Matei. Am mai scris despre ea. Nu retrag un cuvânt. Recitiţi ce am scris. Este atât de competentă încât trebuie să apeleze la directorul SRI, la directorul SPP, să plângă, să ameninţe, ca să fie angajată. De obicei la B1 TV. În rest toţi sunt proşti, numai ea înţelege. A luat bani buni de la «penalul» Voiculescu, la «penalul» Ghiţă, a fost angajată la intervenţia SRI, la B1 TV a primit salariu din contribuţia altui «penal», aici Sorin Oancea poate veni cu mai multe amănunte, aşa că să mă scutească cu «integritatea» ei jurnalistică. E doar o trompetă... Sabin Borcan. Un ziarist căruia îi este ruşine cu numele tatălui. Aşa că şi-a zis Orcan. A păpat salariu de vreo 3-4.000 de euro de la «penalul» Patriciu, a sărit pe 10.000 de euro la «penalul» Adamescu, după care şi-a găsit un culcuş bun sub umbrela unui brand. Sponsorizat de câţiva «penali». Pe vremea când era la România Liberă, în loc să-şi plătească oamenii, îşi cumpăra maşină. Pe vremea când era redactor-şef îmi trimitea mailuri prin care mă ruga să public diverse materiale împotriva lui Kovesi (ştiţi că el este mare luptător împotriva corupţiei!) sau mă ruga să nu publicăm materiale care puteau aduce prejudicii patronilor săi. Îl împingea onestitatea de la spate. Fiind un mare caracter, când a plecat de la România Liberă a lăsat o mare parte a oamenilor neplătiţi, a furat toată redacţia, inclusiv omul de la DTP, ca să înceapă proiectul «Newsweek». Finanţat din proiecte speciale, aşa cum se laudă ca fraierul pe FB. Ştiţi ce înseamnă proiecte speciale? Şpagă mascată...Mai am de făcut o singură precizare. Am spus la un moment dat că i-a intrat în graţiile lui Alexander Adamescu când a organizat un seminar la Londra în care denunţa abuzurile DNA. A încercat să-l racoleze şi pe Traian Băsescu. A fost refuzat, deşi i-a promis că-i plăteşte toate cheltuielile. Vă daţi seama câtă minte are? Să vorbeşti aşa cu Băsescu... Un amănunt pe care l-am aflat zilele trecute este că acelaşi lucru l-a încercat şi cu Ion Cristoiu. Pe care acum îl înjură pe toate posturile TV, îl face securist, etc. Cristoiu era bun când trebuia să încaseze caşcavalul... Vă dau şi un mic exemplu de duplicitate. E doar primul. Cel mai soft, ca să nu vă şochez“.

Reacţiile celor doi jurnalişti

Sabin Orcan şi Sorina Matei au reacţionat la atacurile lui Dan Andronic. Contactat de „Adevărul“, Orcan spune despre informaţiile pe care le-a făcut publice Andronic că sunt doar nişte „tâmpenii şi minciuni“ şi că acuzaţiile acestuia sunt vechi.

„Nu pot să comentez şi nu mă interesează să comentez minciunile debitate despre mine de orice personaj care este trimis în judecată, ca Dan Andronic, în două dosare penale şi urmărit penal în alte câteva, în principal pentru mărturie mincinoasă sau favorizarea făptuitorului, grup infracţional şi ce a mai făcut el. Ce credibilitate are el, cu probleme penale, ca să spună lucrurile astea despre mine?

Atacul lui Dan Andronic survine în urma faptului că am intervenit într-o emisiune TV în care se vorbea despre întâlnirea lui la Belgrad cu domnul Ghiţă şi cu domnul Guşă, întâlnire asemănătoare celei pe care eu am dezvăluit-o cu o fotografie, nu pe bază de încredere, cu domnul Cristian Burci şi cu domnul Ghiţă şi consultantul israelian. Ce să comentez la tâmpeniile debitate de Dan Andronic? Ce spune Dan Andronic? Că i-am trimis un mail şi că aveam salarii de mii de euro. Am salariu cât îmi conferă cei 28 de ani de presă. În primul rând, sunt tâmpenii. Nu am câştigat niciodată cât scrie Dan Andronic, n-am câştigat în viaţa mea 10.000 de euro pe lună, nu că nu mi-aş fi dorit, probabil salarii de astea au Andreea Esca, alte vedete de televiziune, eu nu am câştigat banii ăştia niciodată“, spune Sabin Orcan.

Legat de faptul că Andronic îl acuză că şi-ar fi cumpărat maşină în loc să plătească angajaţii, pe vremea când era la România Liberă, acesta a replicat: „Asta este o tâmpenie. Mi-am cumpărat maşină după ce am plecat de la România Liberă, dar am o maşină în leasing, deci nu e a mea, e a băncii. Plătesc leasing pe cinci ani. Nu am cumpărat-o din banii de la România Liberă. De altfel, România Liberă are să îmi plătească şi acum sume uriaşe atât mie, cât şi colegilor mei. Au plătit o parte din datorie şi mai au să ne dea, probabil, câte două-trei lefuri la fiecare“.

Întrebat despre „ştirile împotriva lui Kovesi“, Orcan a negat afirmaţia: „În primul rând, nu am fost redactor-şef, am fost director-editorial. În al doilea rând, nu am cerut nimănui să publice articole împotriva lui Kovesi. De altfel, Dan Andronic publică un e-mail în care îi cer să publice un editorial despre piaţa de capital, deci nu are nicio legătură cu Kovesi sau cu mai ştiu eu cine. Astfel de e-mail-uri există între toţi oamenii care au lucrat la un moment dat în presă. Dan Andronic are interese cu Kovesi, cu «neKovesi», DNA, pentru că are dosare penale. Repet, e trimis în judecată pentru două dosare penale, urmărit penal în alte câteva, în vreme ce eu, până la 50 de ani, nu am avut niciodată niciun dosar penal, în niciun caz pe fapte de corupţie sau fapte economice sau ce a mai comis Andronic. E o problemă de credibilitate între afirmaţiile unui om trimis în patru dosare penale în judecată şi un om care trăieşte de 30 de ani din presă şi nu a avut niciodată niciun dosar penal. La unul poţi să zici că e o greşeală, dar la patru dosare penale pentru fapte grave de corupţie, ce să mai discutăm despre domnul Dan Andronic?“.

Despre interesul din spatele acuzaţiilor lansate de Dan Andronic, Orcan spune că „domnul Dan Andronic este trimis în judecată în patru dosare penale şi îi este foarte frică, şi pot să îl înţeleg uman, ca oricărui om, de puşcărie şi este foarte supărat dacă cineva îi arată că greşeşte. Întâlnirea cu Ghiţă şi cu domnul Guşă arată care sunt interesele domnului Dan Andronic. Eu nu mă număr printre oamenii care fac pelerinaj la domnul Ghiţă. În general, m-am îndepărtat de oamenii asupra cărora aplanau suspiciuni că ar fi comis fapte penale. De asta domnul Andronic nu are nicio problemă să se afişeze cu astfel de persoane, pentru că a fost în cercul lor, consultant politic, treaba lor. Eu nu am nicio treabă cu acest mediu. Am văzut că are o campanie cu Kovesi. Am criticat-o pe doamna Kovesi când a greşit, i-am luat apărarea când n-a greşit. Noi suntem jurnalişti, nu propagandişti, nici cu Kovesi, nici fără Kovesi. Domnul Dan Andronic e inculpat, nu e jurnalist. De altfel, el nu spune nimic nou. A mai spus lucrurile astea despre mine acum un an sau doi“.

Şi Sorina Matei i-a dat replică lui Dan Andronic printr-o postare pe Facebook în care îl atacă, la rândul ei, pe acesta.

„Hahaha. Vorba magistraţilor: «derbedeii» de la Belgrad sunt atât de disperaţi încât se dau de gol singuri de cât sunt de proşti. Superb. Derbedeul Seby the Bull Gravano, the crime boss, este în spume de ieri, după ce tot el şi-a dat poza ca să se împăuneze cât e de important. Când a văzut că i se întoarce în cap, că este foarte inteligent, iar a început că-i stric eu imaginea, obsesie veche, acum şi de pe Facebook, prin capacităţi telepatice şi paranormale de influenţare, el crezând că dacă au picat Portocală şi Onea el este îngerul de pe pământ, o victimă a opresiunii, şi bineînţeles io capacitez pe toată lumea şi-o distrug pe Maica Tereza de la Belgrad, fiind convins că iar conduce toată media. Iaca ghinion din nou, măi, nene! Nu, băi Seby the Bull de la Cosa Nostra Belgrad, tot un tâlhar ai rămas. Asta nu se schimbă. Facts don’t change. Doar trebuie să fii probat. Şi vei fi. So, cum în toate pozele te capturezi cu telefonul în mână, ia citeşte aici: rămâne cum am stabilit de vreo 6 ani continuu: Kiss my ass! Mănânc bebeluşi dimineaţa, carteluri de toate felurile la prânz şi Cosa Nostra în fiecare seară“, scrie Sorina Matei.