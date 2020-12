Învaţă de acasă cu Netflix: recomandări de documentare educaţionale, potrivite pentru copii, părinţi şi profesori

Netflix are o bibliotecă extraordinar de bogată când vine vorba de documentare. Acestea acoperă o paletă largă de poveşti captivante şi pline de informaţii noi. Ele tratează subiecte esenţiale, de la reconstituirea unora dintre cele mai importante momente istorice, la evenimente ştiinţifice care au schimbat lumea, la personalităţi care şi-au pus amprenta în timp, la secvenţe sportive de excepţie şi multe altele. Aşadar, am pregătit o listă cu cele mai bune producţii documentare pe care le poţi găsi în acest moment pe Netflix.



Artă, cultură & societate



„Abstract: The Art of Design“

Pătrunde în mintea celor mai inventivi designeri din cele mai variate domenii şi află cum este influenţat de design fiecare aspect al vieţii.



„American Factory“

În documentarul produs de compania soţilor Obama, speranţele cresc atunci când o companie din China redeschide o fabrică din Ohio, însă ciocnirea dintre culturi ameninţă să distrugă un vis american.



„Explained“

Serialul realizat de Vox explorează o paletă largă de subiecte: ascensiunea criptomonedelor, ineficienţa dietelor şi lumea nebună a muzicii K-pop.



„Song Exploder“

Bazat pe un renumit podcast în care muzicienii îşi dezvăluie procesul creativ şi cele mai intime gânduri.

Natură

„David Attenborough: A Life on Our Planet“

Este povestea vieţii de pe Planeta noastră, spusă din perspectiva unui om care cunoaşte universul natural mai bine decât oricine. În cei peste 90 de ani de viaţă, Attenborough a vizitat toate continentele, explorând locuri sălbatice şi documentând natura vie în întreaga sa splendoare şi diversitate. Adresând cele mai importante provocări ale vieţii pe Terra, documentarul conţine şi un puternic mesaj de speranţă pentru generaţiile viitoare.



„Flavours of Romania“

Cutreierând opt regiuni istorice ale României, acest serial-documentar prezintă cultura, gastronomia şi frumuseţea naturală a ţării, dar şi nevoia lor de conservare.



„Into the Inferno“

Werner Herzog şi vulcanologul Clive Oppenheimer pornesc într-o călătorie în jurul lumii, pentru a explora unii dintre cei mai faimoşi vulcani ai planetei, din Coreea de Nord, Etiopia, Islanda şi arhipelagul Vanuatu. Discutând atât cu oameni de ştiinţă, cât şi cu localnici, aceştia încearcă să înţeleagă relaţia complexă şi profundă dintre oameni şi una dintre cele mai mari minuni ale naturii.



„Night on Earth“

Noua tehnologie din acest serial despre natură ridică a nopţii cortină şi ne arată viaţa ascunsă a creaturilor lumii, de la lei care vânează, până la lilieci în zbor.



„Our Planet“

Alcătuit din opt părţi, documentarul arată cum schimbările climatice afectează toate fiinţele de pe suprafaţa Pământului şi explorează minunile unice şi nepreţuite ale universului nostru natural. Acest proiect ambiţios s-a desfăşurat pe parcursul a patru ani şi a fost filmat în 50 de ţări aparţinând tuturor continentelor lumii, fiind rezultatul muncii unei echipe de peste 600 de persoane.

Istorie

„Genius of the Ancient World“

Istoricul Bettany Hughes călătoreşte în India, Grecia şi China pentru a explora viaţa şi epoca lui Buddha, Socrate şi Confucius.



„Genius of the Modern World“

Istoricul Bettany Hughes explorează contextul intelectual care a contribuit la modelarea operelor lui Karl Marx, Friedrich Nietzsche şi Sigmund Freud.



„Greatest Events of WWII in Colour“

Aduce la viaţă, prin secvenţe color, evenimentele de cotitură din Al Doilea Război Mondial, de la atacul de la Pearl Harbor la Ziua Z.



„History 101“

Include infografice şi filmări de arhivă şi oferă mici lecţii de istorie despre progrese ştiinţifice, mişcări sociale şi descoperiri care au schimbat lumea.



„Marele Jaf Comunist“

O analiză a jafului de la o bancă românească din 1959, în care tâlharilor li se cere să-şi reconstituie fapta pe platoul de filmare.



„Secrets of Great British Castles“

Istoricul Dan Jones face o călătorie înapoi în timp până în zilele de glorie ale celor mai celebre construcţii ale Angliei şi ale locuitorilor acestora.

Personalităţi care au marcat istoria

„#Anne Frank: Parallel Stories“

Un documentar de la Helen Mirren, în care jurnalul Annei Frank e repovestit alături de cele scrise de alte cinci supravieţuitoare ale Holocaustului.



„Becoming“

Vesel, onest, motivaţional. Michelle Obama ne conduce în culisele istoricului său turneu de lansare literară.



„Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates“

O călătorie în mintea miliardarului Bill Gates, care povesteşte despre persoanele care l-au influenţat şi despre obiectivele îndrăzneţe pe care le are în vizor.



„Sinatra: All or Nothing at All“

Viaţa şi talentul legendarului Frank Sinatra sunt capturate în acest documentar cu ajutorul amintirilor oferite de prieteni, familie şi colegi.



„The Last Dance“

Acest serial documentar face cronica ascensiunii superstarului Michael Jordan şi a echipei Chicago Bulls, cu imagini nemaivăzute din memorabilul sezon 1997-1998.

Sport

Sezoanele de Formula 1 intens disputate, în care piloţii, managerii şi proprietarii de echipă trăiesc la cote maxime, atât pe circuit, cât şi în afara lui.



„Icarus“

În acest film câştigător de Oscar, un ciclist american se afundă într-un amplu scandal de dopaj în care e implicat un savant rus, cel mai căutat turnător al lui Putin.



„Losers“

Într-o societate în care nu contează decât să câştigi, cum înfruntăm eşecul? Serialul face portretul sportivilor care au transformat înfrângeri amare în victorii personale.



„Rising Phoenix“

Sportivi de elită şi apropiaţii lor examinează Jocurile Paralimpice şi impactul lor asupra conceptelor globale de dizabilitate, diversitate şi excelenţă.



„The Dawn Wall“

Documentarul îl prezintă pe Tommy Caldwell şi Kevin Jorgson în încercarea năucitoare de a escalada liber cea mai impresionantă formaţiune muntoasă din Yosemite.