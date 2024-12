Povestea unității care a reușit să vină de hac dronelor de recunoaștere rusești: „Cerul era înțesat!”

Un voluntar în forțele armate ucrainene, care în prezent face parte dintr-o unitate de drone, a relatat despre cum au reușit ucrainenii să vină de hac dronelor de recunoaștere rusești, relatează Ukrainska Pravda.

Operatorul de drone, supranumit „Turist”, un civil înainte de invazia rusă, face parte din unitatea de drone FPV Signum, fondată de voluntari în februarie 2022. Signum aparține de Brigada Mecanizată Separată 53 și operează în vecinătatea pădurii Serebrianka.

Ucrainenii nu aveau soluții împotriva dronelor de recunoaștere rusești precum Zala, care atacau pozițiile din spatele liniei frontului. Nu puteau risipi rachete sau trimite avioane de luptă, iar războiul electronic adesea nu funcționa împotriva lor.

Problema a fost rezolvată treptat prin utilizarea unor drone populare, cu costuri reduse, FPV, iar în vara anului 2024, operatorii ucraineni au început să le folosească pentru a lovi deopotrivă ținte aeriene și terestre. Au început să fie cunoscuți ca „FPV-uri antiaeriene”, în timp ce operatorii de drone au fost porecliți „unități de apărare aeriană”.

Unitatea Signum a fost pionieră în ceea ce privește doborârea UAV-urilor de recunoaștere rusești, distrugând 65 dintre ele în primele șase săptămâni de operare lângă Bahmut.

„Am închis complet frontul pentru dronele de recunoaștere rusești: ei [rușii – n.red.] au încetat să mai lanseze bombe aeriene ghidate, au încetat să tragă cu artilerie și folosesc mai puține FPV. Asta pentru că toată „iluminarea” cu privire la pozițiile noastre provine de la dronele lor de recunoaștere. S-a ajuns în punctul în care nu s-au mai apropiat de noi vreme de două săptămâni”, explică Turist.

Ukrainska Pravda i-a întrebat pe soldații din Signum despre secretul succesului lor, în ce măsură doborârea dronelor de recunoaștere rusești schimbă regulile jocului în acest război și ce împiedică Ucraina să folosească mai bine și mai frecvent dronele în luptă.

Folosirea simțurilor

Prima dată când a doborât o dronă rusească cu ajutorul unei drone FPV a fost în iunie 2024 și s-a bazat doar pe propriile simțuri.

„Eu eram navigatorul în acea zi, ghidând pilotul după repere, iar prietenul meu Serhii era pilotul. Mai întâi am văzut o Zala. Are o anvergură a ariilor de trei metri, deci este greu de detectat, dar nu imposibil. Și apoi, în timpul zborului, am auzit o Lancet și câteva încercări de a o doborî. Probabil că se afla în căutarea unora dintre echipamentele noastre vitale, așa că am decis să o lovim”.

„A fost prima doborâre înregistrată a unui Lancet de către o dronă FPV din istorie”.

„Am lovit prima noastră Zala tot în acea vară, dar ceva mai târziu. Principiul era același: auzi, vezi, zboară. Zbura la aproximativ 1.200 m – ceea ce nu este o problemă pentru o FPV, altitudinea noastră record era de 5.600 m. Dar pentru că aerul este rarefiat la acea altitudine, trebuie să dai dronei mai mult gaz, iar asta înseamnă consum mai mare al bateriei și mai puțin timp în aer”.

De fapt, ne străduiam să lovim o UAV de recunoaștere rusească de foarte mult timp.

Fiecare dintre echipajele noastre care lucra la ținte terestre avea ochelari separati și una sau două drone echipate în cazul în care apărea o UAV de recunoaștere. Erau cu toții pregătiți să meargă într-o curte undeva, și fugeai, ți-i puneai, îi porneai și trimiteai drona.

Am încercat asta de 15-20 de ori, dar nu a funcționat niciodată. Fie nu am avut timp să reacționăm, fie navigatorul care îl îndruma pe pilot nu putea explica bine unde se afla ținta, ceea ce este foarte important.

Aveam nevoie de altceva pentru a obține rezultatul dorit.

Soluția

„În cele din urmă, Serhii Sternenko mi-a spus că există o modalitate grozavă de a detecta țintele aeriene [echipament electronic de informații]. Știam că există, dar era extrem de secret. La acea vreme, era SF. Nimeni nu știa unde să-l caute.

Am mobilizat echipa noastră [pentru a-l căuta] și veți fi surprinși să aflați că în scurt timp, doar două săptămâni mai târziu, aveam aceste sisteme electronice de informații. Sarcina lor este să detecteze un UAV inamic și să arate direcția aproximativă în care se mișcă. După aceea, operatorul nostru FPV zboară în acea zonă și caută UAV-ul de recunoaștere. La urma urmei, sistemele ELINT oferă date de zbor foarte aproximative.

O altă problemă este că drona FPV are o cameră foarte slabă [DJI Mavic, de exemplu, are una mai bună și, în al doilea rând, există diferența de altitudine. Poți zbura sub o dronă Zala, de exemplu, și să nu știi asta.

Așa că un pilot FPV trebuie să învețe să distingă o țintă zburătoare pe fundalul a tot ce se află la sol. Adică trebuie să caeți abilitatea de a vedea o pată albă pe fundalul unei păduri, cu toată gama ei de culori, de la mare altitudine. Zburăm întotdeauna mult mai sus decât ținta pentru că nu știm exact cât de sus este.

Recordul nostru pentru detectarea și distrugerea unei ținte este de aproximativ cinci minute. Cea mai mare durată de zbor a fost de aproximativ 40 de minute – adică două zboruri de 20 de minute.

Uneori ni se spune „Există bombardamente în Zona N”. Așa că zburăm acolo și căutăm artileria lor, pentru că vor lovi întotdeauna cu ajustări, sprijiniți de o UAV de recunoaștere. Și de foarte multe ori, acolo ne găsim ținta. Imediat ce doborâm acel UAV, atacul se oprește în aproape 100% din cazuri.

Am fost atât de fericit când a sosit echipamentul ELINT, încât am distrus patru ținte simultan în prima zi în care am lucrat cu el în mod corespunzător – adică în august 2024. De atunci am atins în medie patru ținte pe zi.

Rușii au o mulțime de UAV-uri de recunoaștere. Ei produc aproximativ 30-40 de drone pe lună numai la fabrica Zala. Când am început să le distrugem, aveau multe și în depozite. Dar din toamna lui 2024, rușii au început să le lanseze cu aproximativ 90% mai rar din cauza muncii noastre și a altor unități.

Pe vremuri, cerul era plin! Drumurile către Ceasiv Iar, Toretsk – totul era sub controlul lor 24/7. Așa că aveam mult de lucru.

Acum rușii nu își mai permit să zboare spre, să zicem, Konstiantinivka și să-și ajusteze loviturile”.

Rezultatul

Odată ce am început să doborâm UAV-uri de recunoaștere rusești, nu ne-a mai fost frică să conducem spre pozițiile noastre în timpul zilei, și nici să ne dezvăluim poziția.

Munca noastră a forțat UAV-urile de recunoaștere rusești să zboare la o altitudine de peste 3.000 m, ceea ce face foarte dificil să vezi ce se întâmplă la sol. Camerele lor nu sunt atât de bune. Când zboară la 1.500 m, pot vedea totul cu ușurință: mașini, oameni care merg pe stradă.

Problemele

Pentru ca noi să distrugem UAV-urile de recunoaștere rusești cu FPV-urile noastre, unitățile din jurul nostru trebuie să-și oprească sistemele de război electronic. Dar aceasta este o problemă foarte complexă și sensibilă.

La urma urmei, există multe unități care lucrează simultan pe un singur front, fiecare cu sistemul său de război electronic și fiecare are un „tip cool” care vede un UAV rusesc pe radarul său și vrea să-l distrugă. Dar de obicei este o încercare stângace...

UAV-urile de recunoaștere rusești sunt echipate cu sistemul de comunicare prin GPS Сomet, care le protejează de bruiajul nostru. Sunt patru sau opt antene care „se uită” exclusiv în sus și primesc un semnal prin satelit. Războiul electronic care îi influențează de jos [de la sol] nu îi poate afecta în niciun fel.

Deci războiul electronic al „vecinilor” noștri ne afectează mai mult. Am avut cel puțin patru situații în care zburam la altitudine joasă în spatele unei Lancet, urmărind-o și apoi, când eram literalmente la 50 de metri distanță, am pierdut complet imaginea.

Odată cu apariția FPV, fiecare pluton, fiecare companie, fiecare comandant de batalion vrea să se laude că au operatori FPV cool, „monștri”, care vor distruge infanteria rusă.

Avem video analogic cu 72 de canale în total. Nu le poți folosi pe fiecare, pentru că sunt prea apropiate. Se blochează unul pe altul.

Am încercat să rezolvăm problema creând grupuri unde am adăugat piloți, astfel încât să existe o coadă de zbor. Dar erau atât de multe unități încât poți aștepta și 40-60 de minute.

Guvernul nostru a ales să meargă pe calea producției de masă, mai degrabă decât a calității. Am uitat că trebuie să creăm ceva nou, să stăpânim frecvențe noi și nu doar să cumpărăm mii de componente disponibile în China. Dacă am produce transmițătoare și receptoare video pe frecvențe noi, pe care inamicul nu le are, dronele noastre ar fi mult mai eficiente, spune Turist, un operator de drone în vârstă de 28 de ani, care trăia în Estonia înainte de a se oferi voluntar în armata ucraineană.