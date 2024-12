Cine l-a propus pe Crin Atonescu candidatul Coaliției pentru prezidențiale: „El a fost primul care m-a întrebat”

Crin Antonescu, propunerea coaliției PSD-PNL-UDRM-minorități pentru alegerile prezidențiale 2025, a dezvăluit că primul dintre cei trei lideri care l-au propus a fost Kelemen Hunor.

„Primul care a propus a fost Kelemen Hunor, dar e mai puțin important. El a fost primul care m-a întrebat. Eram la Bruxelles când am primit telefonul. (...) E un lucru pe deplin asumat. Nu am avut până acum, până în dimineața zilei de 25 noiembrie, ideea că s-ar putea să se pună această problemă în legătură cu mine. Era ultima dintre ele”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

El a mai spus că a acceptat să intre „în această luptă”, pentru că a ajuns la concluzia că „România e la o răscruce”.

„Mă interesează acum că am acceptat să intru în această luptă, pentru că am ajuns la concluzia că România e la o răscruce și că pot răspunde, în varianta mea, unei nevoi și așteptări pe care o parte semnificativă a electoratului român o are și ca atare am plecat. Această bătălie în care suportul logistic al partidelor este important, bătălia se va da totuși între persoane. În niciun fel alegătorii nu sunt arondați, nu se poate conta pe ei ca pe un bun câștigat”, a mai explicat Antonescu.

Totodată, Crin Antonescu a fost întrebat dacă el crede că are șanse să câștige alegerile prezidențiale. „Dacă socoteam că nu am șanse, nu aș fi intrat în luptă. Eu pornesc în această bătălie cu convingerea că e o șansă foarte bună”, a spus Crin Antonescu.