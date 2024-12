Comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu, a comentat într-un mod ironic deschiderea parțială a Autostrăzii Moldovei, după ce a circulat recent pe acest drum.

"Am venit pe A7, Autostrada Moldovei. Băi, băi ce frumos. Incredibil. Nu mult, pentru că așa sunt politicienii noștri. Au grijă de noi. Exact cum la americani, politicienii le dau extratereștrii câte puțin, ca să se obișnuiască cu gândul, să nu o ia razna, așa și la noi. Câte un pic de autostradă, câte un pic, că după aia, Doamne ferește, dacă o iei razna și te crezi, nu știu, european, pro-european", a spus el într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

În aceeași postare, el s-a adresat, tot pe un ton de glumă, speculațiilor conform cărora ar fi finanțat de entități sau partide politice.

"Asta voiam să vă spun, că am ajuns acasă cu 20 de minute mai devreme decât de obicei. Băi, parfum. Exact cum era, dar mai bine. Ceea ce vă doresc și vouă. Să aveți un An Nou absolut minunat.

Eu mă bag să îmi număr banii, aici în cuibul trădătorului, că, după ce am fost plătit de atâția oameni, după cum ați spus unii dintre voi, am fost plătit de Soroș, de PSD, am fost plătit de USR, am fost plătit de PNL, inclusiv de Georgescu am fost plătit", a mai spus Cosmin Nedelcu.

Postarea sa a stârnit un val de reacții și aprecieri din partea fanilor, în timp ce alții l-au criticat.

"Ba Micutzu Cosmin Nedelcu nu credeam că ai să ajungi și tu că majoritatea românilor care nu se bucura la "cadourile" pe care le primește . Ba daca îți bagă lumea în frigider și îți bagă și la toată familia de ce nu te bucuri ? Dacă nu îți place fa și tu retur, da-le la schimb pe altceva", a scris un internaut.

"Ești cel mai tare stand-uper din România. La Mulți Ani cu sănătate și cât mai multe realizări. Cu respect!", a scris un alt internaut.

Primul segment din Autostrada Moldovei (A7) s-a deschis la începutul lunii noiembrie. Autoritățile au precizat la vremea respectivă că, până la sfârșitul anului, se vor da în circulaţie 130 de km.