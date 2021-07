Noul single-ul LP „Goodbye” va putea fi ascultat live pe 26 Septembrie la Arenele Romane

Clipul piesei poate fi văzut aici: https://lp.lnk.to/Goodbye. Şi apoi, se recomandă reluarea audiţiei piesei, musai cu ochii închişi.

Dacă ne uităm la lucruri palpabile, LP este unul dintre cei mai activi artişti la nivel global. A concertat în peste 125 de ţări, de la USA, la Canada, Mexic, Grecia, Israel, Turcia, Italia, Franţa, UK şi până la noi acasă, în România. Iar bucuria revederii este foarte aproape. Mai precis, pe data de 26 septembrie 2021, într-o zi de duminică care vine cu tihnă şi predispoziţie spre relaxare, LP va concerta la Arenele Romane.

Dacă privim spre colaborările pe care LP le-a avut pe lângă compoziţiile proprii, artista şi-a unit forţele cu super-staruri precum Cher (“Red,” “Pride”), Rihanna (“Cheers, Drink to That”), the Backstreet Boys (“Love Will Keep You Up All Night”), Leona Lewis (“Fingerprint”), Céline Dion (“Change My Mind”), and Christina Aguilera (“Beautiful People”) şi lista poate continua.

Dar dacă închidem ochii pe oricare dintre piesele ei şi deschidem inima sus şi larg, acolo rezidă adevărata magie a vocii ei. ”Lost on you”, “Muddy Waters”, “Into the Wild”, “Girls Go Wild” şi, de altfel, tot ce a compus LP, necesită o singură ascultare pentru a simţi această frumuseţe a sufletului cântat dumnezeieşte.

Concertul LP va avea loc anul acesta, pe 26 Septembrie la Arenele Romane. La cererea publicului, biletele de la categoria Golden Circle au fost suplimentate în limita disponibilităţii.

Reguli de acces:

Accesul la concertul LP se va face doar pentru persoanele vaccinate, care au trecut prin boală şi care au un test negativ PCR, pe baza noului Certificat Verde Electornic.

Informaţii despre bilete:

Biletele care au fost deja achiziţionate îşi vor păstra valabilitatea pentru noua dată.

Conform legislaţiei în vigoare, cei care au achiziţionat deja bilete şi doresc preschimbarea lor în vouchere, au la dispoziţie 30 de zile calendaristice (până la 11 august 2021, inclusiv) pentru a-şi exprima opţiunea.

În acest sens, clienţii sunt rugaţi să trimită un email cu subiectul “Solicitare voucher LP”, menţionând şi numărul comenzii, către punctul de unde au achiziţionat biletele, respectiv Eventim (contact@eventim.ro) sau pot accesa pagina evenimentului de pe Eventim.ro pentru informaţii complete cu privire la utilizarea voucher-ului sau la modalitatea de returnare a sumelor ce reprezintă contravalorea biletelor.

Biletele noi se pot cumpăra de pe www.eventim.ro.

