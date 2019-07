INTERVIU Amber Galloway, femeia care a spart barierele sunetului la Electric Castle: „Pentru a dansa nu ai nevoie de urechi“ VIDEO

Amber Galloway Gallego (42 de ani), cea mai cunoscută interpretă al limbajului mimico-gestual, a avut misiunea de a „traduce“ toate cântecele artiştilor care au urcat pe scena principală de la Electric Castle 2019, desfăşurat în perioada 17-21 iulie, în Cluj.

Anul acesta, Electric Castle a devenit primul festival de muzică din România accesibil persoanelor cu deficienţe de auz, oferindu-le susţinere pentru a se putea bucura de experienţa completă a festivalului, de la porţile de acces şi până la scena principală. „Electric Castle Festival îşi doreşte să demonteze mitul generalizat care spune că o persoană hipoacuzică nu poate aprecia muzica şi nu se poate conecta la acest tip de artă“, anunţau organizatorii. Astfel, în zona Main Stage, a fost delimitată o arie specială pentru hipoacuzici, pentru a se putea bucura de experienţa interpretării live.

Amber Galloway a făcut senzaţie, în 2013, când a reuşit una dintre primele interpretări de gen, la concertul lui Kendrick Lamar de la Lollapalooza, transmiţând un puternic mesaj întregii lumi cu privire la o nouă cale deschisă tuturor pentru a trăi muzica pe viu. Amber nu doar interpretează textele muzicii, ci a dezvoltat un limbaj în care descrie vizual inclusiv „densitatea“ sunetelor, punctând ritmuri diferite de la bass la cele mai înalte frecvenţe.

Într-un interviu pentru „Adevărul“, interpreta a vorbit despre experienţa de la Electric Castle: „Toţi oamenii de aici au fost foarte frumoşi, foarte blânzi, chiar au muncit mult pentru a se asigura că spectatorii cu deficienţe de auz se vor simţi bine şi totul va merge lin pentru ei. Am cunoscut o mulţime de oameni cu probleme de auz şi au fost atât de entuziasmaţi seara trecută (în prima seară) pentru că a fost pentru prima dată când au avut acces la muzică. Întotdeauna şi-au dorit să facă parte din acest festival, dar nu putut până acum. Plângeau, erau foarte entuziaşti.“

Din echipa coordonată de Amber face parte şi o interpretă româncă, cu deficienţe de auz, care a urcat pe scena festivalului de la Bonţida: „Da, este multă muncă. Lucrez cu o echipă întreagă, cu Kelly, cu Rocko şi cu alţi oameni care fac parte din echipa mea. În seara aceasta (vineri – n.red.) vom avea o interpretă surdă în echipa noastră, este româncă şi este pentru prima dată în istorie când vom avea o interpretă din România pe scenă. În plus, nu este doar o interpretă, este şi o persoană care nu aude, deci suntem foarte fericiţi că pentru prima dată în istoria României vom avea acest eveniment, cu un interpret surd pe scenă. Ea a muncit foarte mult alături de mine, eu am venit luna trecută în România special pentru a lucra împreună, după ce am lucrat prin Skype şi am pregătit-o pentru show-ul din această seară. Ea s-a pregătit, a studiat muzica, la fel cum face şi restul echipei mele, ascultăm cântecele, citim versurile, ne pregătim, memorăm cât de mult putem, ne imaginăm conceptul fiecărei piese şi cum le vom cânta. Aşa ne pregătim pentru un show, deci e multă muncă, nu? Da, este!“

Amber Galloway, care se confruntă la rândul ei cu deficienţe de auz, a mărturisit că îşi doreşte „să spargă barierele“ la nivel internaţional pentru ca persoanele cu deficienţe de auz să se poată bucura la rândul lor de festivaluri de muzică.

„Pentru mine, călătoria mea a început odată cu inspiraţia pe care mi-a oferit-o comunitatea oamenilor cu deficienţe de auz, aceşti oameni m-au învăţat ceea ce ştiu, ei au fost cei care m-au primit în domeniul interpretării, ei mi-au spus că îşi doresc să aibă acces la muzică, mi-au spus cum vor să arate. Ei au fost nevoiţi să îndure multe situaţii frustrante, a fost un drum lung şi greu pentru a ajunge în punctul în care să aibă acces. Foarte des au fost refuzaţi când au cerut accesul la concerte. E nevoie de un nivel mare de colaborare şi aici am intervenit eu. Iar pe parcursul acestei călătorii şi eu am început să-mi pierd auzul, aşa că mă gândesc şi la mine şi la cât de mult iubesc muzica şi mă gândesc că într-o zi voi fi exact ca ei şi nu mi se va permite accesul la un concert doar pentru că mi-am pierdut auzul. Lucrez acum la a dărma barierele nu doar pentru comunitatea acestor oameni, dar şi pentru propriul meu acces la muzică în viitor.

În trecut, în America ei nu aveau acces şi am lucrat acolo cât de mult am putut, iar apoi mi-am dat seama că această misiune şi mişcare trebuie să treacă dincolo de Statele Unite, aşa că am început să lucrez şi la nivel internaţional, am muncit pentru a sparge aceste bariere şi în alte ţări. A adus atâta bucurie comunităţii la nivel internaţional şi sperăm că oamenii care vor fi expuşi acestei poveşti vor înţelege că persoanele cu deficienţe de auz luptă, nu a fost alegerea lor, îşi doresc să facă parte din aceste evenimente, pentru că sunt tot fiinţe umane şi vor să fie incluşi. Nu trebuie să-i excludem, nu trebuie să ne gândim că nu-şi doresc să fie aici, noi ca societate trebuie să-i sprijinim şi să-i ajutăm să participe la aceste evenimente de care îşi doresc cu disperare să se bucure, la fel ca oricare dintre noi“, a mărturisit Amber.

Interpreta subliniază faptul că există preconcepţia că persoanele cu deficienţe de auz nu pot participa la un concert şi explică faptul că „pentru a dansa nu ai nevoie de urechi“:

„O mulţime de oameni cred că semenii lor care nu aud nu pot participa la un concert pentru că nu aud, este cea mai mare preconcepţie. Când vii la un eveniment atât de mare sunt atât de multe lucruri care se întâmplă, vezi oameni dansând, iar pentru a dansa nu ai nevoie de urechi. Văzându-i pe oameni atât de concentraţi pe ce le oferă urechile, dar nu totul e despre a auzi, este şi despre mirosul festivalului, este despre amploarea festivalului, este despre roata (cum naiba o mai putem numi??), este despre celebrare, despre lumini, despre mişcări, despre entuziasmul şi vibraţia oamenilor care sunt împreună şi se bucură de aceste momente. Dacă ne concentrăm doar pe auz şi spunem că oamenii surzi nu pot participa pentru că nu aud, ce spunem cu adevărat? Că ei nu pot fi parte din această experienţă incredibilă? Ei îşi doresc să fie aici, ei îşi doresc să simtă vibraţia, ei îşi doresc să fie parte a acestor evenimente muzicale. Sunt atâtea lucruri care se întâmplă aici, doar apropiindu-se de scenă ei pot simţi emoţia, aşa că urechile nu sunt necesare.

Muzica pentru mine e ceva care îmi trezeşte amintiri, mă face nostalgică, sunt câteva cântece care îmi amintesc de bunicii mei, pentru că le-am ascultat când eram copil şi îi aveam în preajmă. Fiecare om în parte are astfel de experienţe pe care le asociază cu anumite melodii, iar eu nu fac excepţie, am amintiri, sentimente şi emoţii pe care le asociez cu piese. Muzica este atât de importantă pentru că ne aduce împreună, ne conectează cu trecutul nostru şi, uneori, poate face legătura între comunităţi pentru că există oameni care au aceleaşi experienţe cu anumite piese, este o punte de legătură genială. Dacă e să fiu sinceră, de foarte multe ori muzica mi-a salvat viaţa, am trecut prin momente în care m-am simţit foarte jos, foarte rău, iar ascultând muzică am reuşit să mă ridic şi să-mi recapăt optimismul“, a mărturisit interpreta.

Persoanele cu deficienţe de auz, la fel ca toate persoanele cu dizabilităţi, s-au bucurat de acces gratuit încă de la prima ediţie a Electric Castle.

„Este un mare pas în faţă pe care îl facem în relaţia noastră cu persoanele cu dizabilităţi şi încă un mod prin care vrem să transmitem că oricine este binevenit să se alăture comunităţii Electric Castle. Până acum, aveam alături de noi acest gen de public doar pe perioada zilei, când îl regăseam în zonele dedicate activităţilor şi artelor. Acum putem să le oferim experienţa totală a ceea ce înseamnă Electric Castle şi să ne bucurăm împreună cu ei de puterea muzicii de a ne uni, indiferent de identitatea noastră“, declara Andi Vanca, director de comunicare al festivalului.

