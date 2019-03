Feli şi Jean Gavril, tribut pentru Dan Spătaru. Cum sună noua versiune a piesei „Îţi pare rău“, dedicată soţiei artistului

Jean Gavril şi Feli au lansat „Îţi pare rău“, o variantă personală, sensibilă şi plină de emoţie a piesei interpretate în versiunea sa originală de marele artist Dan Spătaru care anul acesta ar fi împlinit 80 de ani.

Cuceriţi de piesa şi de povestea pe care o transmite, Jean şi Feli şi-au dorit ca prima care ascultă versiunea interpretată de ei să fie Sidonia Spătaru, soţia lui Dan Spătaru.

„Sunt foarte încântată că în sfârşit cânt un duet cu Jean şi mai ales o aşa piesă a marelui Dan Spătaru. Cand «ne-a lovit» ideea de a reface «Îţi pare rău» am fost atât de entuziasmaţi încât repede am intrat în studio şi am tras piesa. Îmi dă o stare de nedescris şi mă duce cu gândul la iubirile reale «din vremuri», iubiri care astăzi foarte rar se trăiesc“, spune Feli despre piesă.

„Parcă ne doream cumva girul lui Dan Spătaru şi ne-am gândit că e firesc ca primul ascultător al versiunii noastre să fie cel mai apropiat om al artistului, femeia puternică din spatele legendei, şi aşa am ajuns cu piesa la doamna Spătaru căreia îi şi dedicăm interpretarea noastră“, povesteşte Jean care a primit aprecieri din partea soţiei lui Dan Spătaru pentru piesa reprodusă în studiourile HaHaHa Production.

„M-a impresionat mult şi îmi venea să mă fac mic-mic de recunoştinţă când ne-a spus că probabil şi lui Dan Spătaru i-ar fi plăcut mult cum sună melodia în interpretarea noastră“, mai spune el.

Jean a ascultat pentru prima dată piesa „Îţi pare rău“ în urmă cu doi ani şi de atunci l-a marcat şi i-a sunat în urechi până când s-a hotărât să-i dea şi glas alături de Feli: „Am intrat în studio şi am tras piesa dintr-o suflare. Versiunea aceasta pe care am lansat-o acum este acea primă interpretare a mea, nicio altă variantă pe care am tras-o după aceea nu a avut aceeaşi emoţie ca acea primă întâlnire a mea cu piesa în faţa unui microfon. Piesa aceasta este toată o emoţie, de la început până la sfârşit“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: