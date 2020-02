VIDEO Joaquin Phoenix a avut cel mai bun discurs de la premiile Oscar 2020

Joaquin Phoenix a fost desemnat Cel mai bun actor în rol principal la gala premiilor Oscar 2020, graţie interpretării din controversatul film „Joker“, regizat de Tod Phillips. Starul i-a învins la această categorie pe Adam Driver („Marriage Story“), Antonio Banderas („Pain and Glory“), Jonathan Pryce („The Two Popes“) şi Leonardo DiCaprio („Once Upont a Time in Hollywood“).





Dacă s-ar fi acordat şi un Oscar pentru cel mai bun discurs, cu siguranţă tot el ar fi fost câştigătorul, pentru că a oferit unul dintre cele mai puternice monologuri din istoria premiilor Academiei.

„Doamne, sunt plin de recunoştinţă în acest moment. Nu mă simt, însă, cu nimic mai presus faţă de colegii mei nominalizaţi sau faţă de oricine din această încăpere, pentru că toţi împărtăşim aceeaşi dragoste – dragostea pentru film. Această formă de expresie mi-a oferit o viaţă extraordinară. Nu ştiu ce aş fi fost fără ea“, şi-a început Joaquin Phoenix discursul de acceptare a primului său Oscar din carieră.

El a continuat prin a atrage atenţia asupra problemelor care îl preocupă, îndemnându-i pe oameni să-şi unească forţele pentru un scop comun: „Cel mai mare cadou pe care mi l-a oferit mie şi multora din această cameră este oportunitatea de a ne folosi vocea pentru a face auzite persoanele fără voce. M-am gândit foarte mult la unele dintre problemele frustrante cu care ne confruntăm la nivel colectiv şi chiar dacă uneori simţim sau suntem făcuţi să simţim că luptăm pentru cauze diferite, eu ştiu că încă putem lupta ca o comunitate. Cred că, fie că vorbim despre sex şi inegalitate sau despre rasism sau drepturile minorităţilor sau drepturile animalelor, vorbim, de fapt, despre lupta împotriva nedreptăţii. Vorbim despre lupta împotriva credinţei că o naţie, o rasă, un om, un sex sau o specie are dreptul să domine, să controleze şi să exploateze o alta fără drept de apel“.

În momentul în care publicul a început să aplaude, Phoenix a rugat să se oprească: „Nu faceţi asta!“

„Cred că am ajuns să fim foarte deconectaţi de la lumea naturală... Şi mulţi dintre noi ne facem vinovaţi de o privire egocentrică asupra lumii, avem credinţa că noi suntem centrul universului. Intrăm în această lume şi ne folosim de resursele ei – ne simţim îndreptăţiţi să inseminăm artificial o vacă, iar când dă naştere, îi furăm copilul chiar dacă urletele ei de durere nu pot fi interpretate greşit. Apoi îi luăm laptele şi îl punem în cafeaua şi în cereale noastre. Cred că ne este teamă de ideea de schimbare personală pentru că avem impresia că trebuie să sacrificăm ceva, să renunţăm la ceva, dar oamenii sunt cele mai bune, cele mai creative, cele mai ingenioase fiinţe, iar când folosim iubirea şi compasiunea ca principii care ne ghidează, putem crea, dezvolta şi implementa sisteme care sunt benefice pentru toate fiinţele şi pentru mediul înconjurător“, a mai declarat Phoenix.

El a recunoscut şi că nu a fost întotdeauna un om bun, însă a încercat să-şi repare greşelile: „Am fost un om imoral, uneori am fost rău, iar multora le-a fost greu să lucreze cu mine pentru că am fost dificil şi sunt recunoscător pentru că atât de mulţi oameni din această încăpere mi-au acordat o a doua şansă. Şi cred că atunci suntem la cel mai înalt nivel, când ne sprijinim unii pe ceilalţi şi nu când ne anulăm reciproc pentru greşelile din trecut, când ne ajutăm să creştem, când ne educăm, când ne ghidăm pe drumul mântuirii, asta este cea mai bună versiune a umanităţii“.

În încheiere, cu lacrimi în ochi şi voce tremurândă, Joaquin Phoenix i-a adus un omagiu fratelui său mai mare, actorul, cântăreţul şi activistul pentru drepturile animalelor River Phoenix, care a murit la vârsta de 23 de ani în urma unei supradoze de droguri.

„Când avea 17 ani, fratele meu a scris aceste versuri: «Fugi spre salvare cu iubire, iar pacea te va urma». Vă mulţumesc!“.