„The Joker“, cu Joaquin Phoenix, are cel mai mare scor pe IMDb din istoria filmelor inspirate din benzi desenate

Astfel, producţia regizată de Todd Phillips, a învins inclusiv „Avengers: Endgame“, care a primit ratingul de 8.6.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia, sâmbătă, 31 august şi urmează să intre în cinematogafe pe 5 octombrie, astfel că ratingul s-ar putea schimba, după ce publicul larg va putea să-i acorde o notă.

Comparativ cu IMDb, pe Rotten Tomatoes, lucrurile stau cu totul diferit. Filmul a obţinut până acum un rating sub 90 de procente, poziţionându-l sub alte filme Marvel şi sub „The Dark Knight“ din 2008, care a obţinut 94 de procente.

Filmul cu cel mai mare rating al Marvel Cinematic Universe este în acest moment, pe Rotten Tomatoes, „Black Panther“, cu 96 procente.