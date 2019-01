Nominalizări Zmeura de Aur 2019: cum au ajuns Donald şi Melania printre nominalizaţi. Lista celor mai proaste filme şi interpretări

Preşedintele Donald Trump se numără printre nominalizaţii la cea de-a 39-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur. Liderul american este nominalizat la categoria Cel mai prost actor în rol principal pentru imaginile de arhivă din două documentare – „Death of a Nation“ (Dinesh D’Souza) şi „Fahrenheit 11/9“ (Michael Moore).







El se află într-o companie selectă şi luptă pentru trofeul Zmeura de Aur 2019 cu actori precum Johnny Depp („Sherlock Gnomes“), Will Ferrell („Holmes & Watson“), John Travolta („Gotti“) şi Bruce Willis („Death Wish“).





Preşedintele american are o şansă şi la categoria Cel mai nefericit cuplu de pe marele ecran, făcut cu „meschinăria lui perpetuată“, în aceleaşi două documentare.





Şi prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a primit o nominalizare la premiile Zmeura de Aur 2019, tot pentru imaginile de arhivă. În schimb, soţul ei a reuşit să şi câştige un astfel de trofeu, în 1991, pentru rolul secundar din „Ghosts Can't Do It“.





Filmele care au primit cele mai multe nominalizări la Zmeura de Aur 2019, respectiv câte şase, sunt drama „Gotti“, comediile „Holmes & Watson“ şi „The Happytime Murders“ şi documentarul „Death of a Nation“.





La categoria Cea mai proastă actriţă în rol principal sunt nominalizate Jennifer Garner („Peppermint“), Amber Heard („London Fields“), Amanda Seyfried („The Clapper“), dar şi apreciata Helen Mirren („Winchester“) şi Melissa McCarthy („The Happytime Murders“ şi „Life of the Party“), care are mari şanse să primească şi o nominalizare la Oscar 2019 pentru rolul din „Can You Ever Forgive Me?“.





Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar 5 dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca „antidot“ la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar, explică Mediafax. Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, excepţiile notabile fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de Cea mai proastă actriţă în 2010, pentru „All About Steve“, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru „Povestea unui campion/ The Blind Side“.

La fel ca în fiecare an, gala Zmeura de Aur 2019 va avea loc cu o seară înainte de Oscaruri, anul acesta „câştigătorii“ fiind anunţaţi pe 23 februarie.





Cel mai prost film „Gotti“ „The Happytime Murders“ „Holmes & Watson“ „Robin Hood“ „Winchester“

Cea mai proastă actriţă în rol principal Jennifer Garner, „Peppermint“ Amber Heard, „London Fields“ Melissa McCarthy, „The Happytime Murders“ şi „Life of the Party“ Helen Mirren, „Winchester“ Amanda Seyfried, „The Clapper“

Cel mai prost actor în rol principal Johnny Depp (vocea), „Sherlock Gnomes“ Will Ferrell, „Holmes & Watson“ John Travolta, „Gotti“ Donald J. Trump (propriul rol), „Death of a Nation“ şi „Fahrenheit 11/9“ Bruce Willis, „Death Wish“

Cel mai prost actor în rol secundar Jamie Foxx, „Robin Hood“ Ludacris (voice), „Show Dogs“ Joel McHale, „Happytime Murders“ John C. Reilly, „Holmes & Watson“ Justice Smith, „Jurassic World: Fallen Kingdom“

Cea mai proastă actriţă în rol secundar Kellyanne Conway (propriul rol), „Fahrenheit 11/9“ Marcia Gay Harden, „Fifty Shades Freed“ Kelly Preston, „Gotti“ Jaz Sinclair, „Slender Man“ Melania Trump (propriul rol), „Fahrenheit 11/9“

Cel mai prost combo Oricare doi actori sau două păpuşi, mai ales în acele scene de sex bizare din „Happytime Murders“ Johnny Depp şi apusul rapid al carierei sale, „Sherlock Gnomes“ Will Ferrell şi John C. Reilly, care îşi bat joc de două dintre cele mai îndrăgite personaje în „Holmes & Watson“ Kelly Preston şi John Travolta în „Gotti“ Donald J. Trump şi meschinăria lui perpetuată din „Death of a Nation“ şi „Fahrenheit 11/9“

Cel mai prost remake sau sequel „Death of a Nation“ (remake al „Hillary’s America“) „Death Wish“ „Holmes & Watson“ „The Meg“ „Robin Hood“

Cel mai prost regizor Etan Cohen, „Holmes & Watson“ Kevin Connolly, „Gotti“ James Foley, „Fifty Shades Freed“ Brian Henson, „Happytime Murders“ The Spierig Brothers (Michael and Peter), „Winchester“ Cel mai prost scenariu „Death of a Nation“ „Fifty Shades Freed“ „Gotti“ „Happytime Murders“ „Winchester“





