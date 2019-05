Preţul celei mai scumpe fotografii de la Comic Con Bucureşti: pentru ce actor au dat fanii sute de lei FOTO

East European Comic Con, ce are loc în perioada 24 - 26 mai, în pavilioanele Central şi B1 din complexul expoziţional Romexpo, le oferă vizitatorilor, peste 50.000 de împătimiţi ai lumii fantastice, şansa de a-i întâlni pe actorii lor preferaţi din seriale precum „Game of Thrones“, „The Vampire Diaries“, „Buffy The Vampire Slayer“, „Spartacus“ şi nu numai.

Fanii au format cozi imense pentru autografe şi fotografii , care se oferă contra-cost. Andra Vasile, organizator al evenimentului, a declarat că preţurile fotografiilor variază în funcţie de actori şi notorietatea lor, relatează Ştirile Pro TV

Paul Wesley (36 de ani), cunoscut pentru rolul lui Stefan Salvatore din serialul de succes „The Vampire Diaries“, este unul dintre actorii prezenţi la eveniment sâmbătă, 25 mai, fotografiile cu acesta fiind vândute cel mai scump, mai exact la preţul de 250 de lei. „S-au vândut toate (fotografiile cu Paul Wesley – n.r.)“, a anunţat Andra Vasile pentru sursa citată.

Paul Wesley

FOTO Facebook

Comic Con se încheie duminică, 26 mai.

Şase actori internaţionali, zeci de expozanţi cu o diversă ofertă de produse inspirate din pop culture, jocuri video şi echipamente IT, Tronul de Fier adus pentru ultima oară la eveniment de pe platourile de filmare ale „Game of Thrones“, un dragon într-o formă şi mărime fidele celui din serie, o zonă de street food, competiţii de gaming şi cosplay sunt doar câteva dintre atracţiile celei de-a şaptea ediţii East European Comic Con.

Vizitatorii îi pot întâlni pe Paul Wesley („The Vampire Diaries“), Carice van Houten („Game of Thrones“), Vladimir Furidk („Game of Thrones“), Nicholas Brendon („Buffy The Vampire Slayer“), Manu Bennett („Spartacus“, „Arrow“), Adam Brown („The Hobbit“), Staz Nair (Qhono din „Game of Thrones“, care va fi şi coprezentator al panel-urilor cu actori) şi David Raynolds („The Travelers“, „Wayward Pines“), acesta din urmă acordând autografe şi fotografiindu-se cu doritorii în schimbul unor donaţii redirecţionate unei cauze nobile şi anume unui orfelinat din Moldova.

În toamna anului 2019, în perioada 18-20 octombrie, la Sala Polivalentă - BT Arena din Cluj-Napoca, va avea loc Transylvania Comic Con , o nouă desfăşurare de forţe dedicată pasionaţilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate, cosplay şi nu numai.

