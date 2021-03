Unde s-a refugiat Mirela Vaida cu familia, după ce a fost atacată cu o cărămidă. „Mi-am văzut moartea cu ochii“ VIDEO

A trăit teroarea în direct, la TV, însă nu a anulat vacanţa la munte, promisă copiilor. Vedeta a povestit aseară prin ce a trecut.

„Vreau să vă mulţumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit, am ajuns la munte, pentru că era pregătit un weekend la munte cu familia. Încă sunt în stare de şoc, presupun că se cunoaşte şi faptul că am plâns. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul şi cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ceea ce am trăit eu astăzi (n.r. vineri), pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii. Mai multe detalii o să am, cred, luni de la poliţie şi tot luni cred că voi fi în stare să vă spun ce s-a întâmplat. Da, este adevărat, pare incredibil, dar uşa aceea laterală de la intrarea în platou nu este păzită. Este o uşă de serviciu pe unde ies colegii la ţigară, unde parcăm noi maşinile, într-adevăr, poate intră oricine“, a povestit Mirela Vaida, vineri seara, pe InstaStory.

Află pe Click! unde s-a refugiat Mirela Vaida

Citeşte şi: Cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida şi cum a reuşit să pătrundă în platoul emisiunii Acces Direct

O femeie care a pătruns goală în platoul emisiunii Access Direct a atacat-o pe Mirela Vaidacu un obiect contondent, strigându-i să-i dea „banii“. Producătorii au chemat Poliţia şi Ambulanţa.

La reluarea emisiunii, Mirela Vaida era vizibil marcată şi a povestit plângând că este şocată.