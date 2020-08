"Tom Cruise aşteaptă până creşte fiica lui, Suri, ca s-o ia de lângă mama ei şi s-o dea pe mâna scientologilor!"

"Scientologia o consideră pe Katie Holmes o persoană supresivă, deci un duşman, de aceea Tom crede, asemenea tuturor scientologilor, că nu poate avea conexiunea dorită cu fiica lui, Suri. Aşa că sunt sigură că Tom are un plan: să aştepte până Suri mai creşte, ca apoi s-o ademenească în rândurile scientologiei şi s-o ia de lângă mama ei", a declarat Leah Rimini pentru New York Post. Tom Cruise nu şi-a mai văzut fiica de 7 ani - ultima poză cu el alături de Suri datând din 2013.

Cu ocazia aceleiaşi discuţii, actriţa de 50 de ani a povestit că a fost foarte surprinsă când a aflat că Holmes l-a părăsit brusc pe Tom Cruise în 2012.

Citeşte continuarea aici!