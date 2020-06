Cântăreţul Raoul nu crede în Covid-19: „Au transformat planeta într-o scenă cu milioane de actori“

Raoul, pe numele său Rareş Cornel Borlea, nu crede în Covid-19. Cântăreţul a declarat într-un interviu pentru Click! că nu i-a fost teamă nicio clipă pentru sănătatea lui, pentru simplul fapt că nu crede în existenţa noului virus. Raoul spune că pandemia de coronavirus e doar un spectacol, iar Pământul - o scenă cu milioane de actori.

„Nu mi-a fost teamă de coronavirus nici măcar o clipă, pentru că eu nu am crezut niciun moment în existenţa acestui virus! Este doar un spectacol care trebuie să se încheie. Un spectacol la care au participat scenarişti minunaţi şi care au reuşit să transforme planeta într-o scenă cu câteva milioane de actori. Nu m-am simţit expus absolut deloc, dar am păstrat regulile sociale impuse de autorităţi“.

Întrebat cine i-a fost alături în perioada pandemiei, cântăreţul a răspuns: „În general am păstrat legătura cu toţi prietenii mei virtuali. Ici, colo mi-am mai permis să mă întâlnesc doar acasă la mine cu cei la care ţin cel mai mult. Ne-am bucurat de filme, de ceea ce am gătit, că doar nu am gătit numai pentru mine, de discuţii şi de timp de calitate“.





De asemenea, Raoul mărturiseşte că perioada de izolare a fost una benefică pentru el: „Perioada aceasta de pandemie a venit pentru mine ca o oază de linişte şi de recreere şi de odihnă. Pentru cei mai mulţi, din păcate, acest lucru nu a fost binevenit, dar pentru mine a însemnat o perioadă în care am reuşit să mă adun puţin, să mă odihnesc şi psihic, şi fizic şi în egală măsură să şi creez. Imediat după pandemie eu voi lansa un album nou, scris in totalitate în perioada pandemiei, am reuşit să-l orchestrez aşa virtual, alături de colegii mei şi cred eu şi sper să fie o surpriză plăcută pentru cei care ascultă muzica lui Raoul“, a mai spus, printre altele, cântăreţul.