Prins la volan fără permis, realizatorul TVR Ionuţ Cristache riscă dosar penal după ce a fugit de Poliţie. Cum se apără jurnalistul

Ionuţ Cristache a negat vehement informaţiile potrivit cărora ar fi fost urmărit de agenţii de la Rutieră pentru că a refuzat să tragă pe dreapta. Realizatorul postului public confirmă însă că a fost oprit de poliţişti pentru că era pe sens interzis, dar şi faptul că se afla la volan fără a avea permisul de conducere, care îi este suspendat de o lună. Cristache a precizat şi că a dat în judecată Poliţia Neamţ „pentru modul abuziv în care i-au suspendat carnetul“.







„Să fie limpede, nu am dosar penal! Am fost, într-adevăr oprit ieri (miercuri, 8 august – n.r.) de poliţie! Oprit e impropriu spus! În zona TVR se schimbă ţevi, se asfaltează, sunt câteva şantieruţe, drept pentru care sensul unor străzi a fost schimbat peste noapte, au fost trasee deviate, sunt semnalizate cu chiu cu văi nişte căi de acces spre Emil Pangrati, una dintre intrările în TVR! Mă pun să caut cartela de acces când domnul jandarm de la poartă îmi face semn că e maşina de poliţie în spatele meu! Mă uit şi un domn poliţist îmi explică deja că am intrat de pe interzis. Nu ştiu dacă stăteau la pândă, dacă şi-au făcut un obicei din asta, treabă lor…! Năuc, pentru că de doi ani fac traseul ăsta şi nu înţelegeam cu ce am greşit, îl rog să-mi permită să mut maşina în curte că să nu blocăm calea de acces. Zice că e OK, trag maşina şi mă duc să-mi povestească şi să-mi arate cum s-au schimbat sensurile! Nici pomeneală de fugă, de urmărire, chiar aşa, cum aş mai fi făcut emisia, că ar fi trebuit să fiu săltat şi toate astea consemnate într-un proces verbal, dacă aşa ar fi stat lucrurile. Agentul îmi spune că dacă tot m-a oprit să-i prezint actele! Îi prezint actele, mai puţin permisul şi-i spun că de luna trecută mă judec cu Poliţia Neamţ pentru modul abuziv în care mi-a suspendat carnetul, «oamenii legii» susţinând în procesul verbal că mă aflam în localitate, greşindu-mi numele, neputând astfel să plătesc amenda pentru că numele de pe proces nu era al meu (o nebunie) şi nimeni nu mi-a acceptat plata. Îi spun de aceste lucruri pentru că evident înainte mă consultasem cu avocatul care mă reprezintă în toată povestea asta“, a povestit moderatorul TVR.





Cristache a prezentat şi Articolul 118 din Codul Rutier şi subliniază că legea devine interpretabilă în ceea ce priveşte legalitatea condusului fără permis având în vedere situaţia lui. „Potrivit art. 118, al. 2, şi după ce m-am consultat cu avocatul, am dreptul să conduc, ceea ce am şi făcut. Rămâne de văzut în instanţă dacă am avut dreptate sau nu, dar nu am dosar penal, nu s-a deschis dosar penal! De aici până la «penalul» Cristache care fuge de poliţie ca un infractor e cale lungă!“